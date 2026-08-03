Mobile Service Technician
Husqvarna AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker nu en Mobile Service Technician till vår verksamhet i Stockholm.
Vill du arbeta i en varierad och kundnära roll där du får kombinera teknik, problemlösning och frihet i vardagen? Som Servicetekniker hos Husqvarna Construction i Söderköping blir du en viktig del i att säkerställa att våra kunders verksamhet fungerar smidigt – både genom arbete på servicecenter och ute i fält.
På Husqvarna Construction tror vi att de bästa lösningarna skapas av engagerade och samarbetsinriktade team. Du blir en del av ett serviceinriktat och kunnigt team där du arbetar nära både kollegor inom eftermarknad och våra säljorganisationer.
Här får du en roll med stor variation, eget ansvar och möjlighet att utveckla din tekniska kompetens i en global organisation med starkt fokus på kvalitet och kundvärde.
Om rollen
Som Servicetekniker ansvarar du för reparation, felsökning och förebyggande underhåll av våra maskiner och utrustning. Arbetet sker både på vårt servicecenter i Söderköping och ute hos våra kunder.
Du kommer även att stötta kunder vid leverans av maskiner och bidra till en hög servicenivå i alla kundkontakter. Rollen innebär stort eget ansvar i planering och genomförande av arbeten, i nära dialog med din teamleader. Du samarbetar med eftermarknad och sälj för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.
Du dokumenterar och rapporterar utfört arbete i våra system och bidrar till att utveckla både arbetssätt och kundrelationer.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kundkontakt och som motiveras av att lösa tekniska problem.
Du är självgående, ansvarstagande och har förmågan att prioritera ditt arbete effektivt. Du är flexibel, serviceinriktad och har en god förståelse för kundens behov av snabb och kvalitativ service.
Du har ett tekniskt intresse och uppskattar att arbeta både praktiskt och lösningsorienterat i vardagen.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
• Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• Erfarenhet som servicetekniker, mekaniker eller liknande
• Kunskap inom el, hydraulik och/eller förbränningsmotorer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Plats: Stockholm
På Husqvarna Construction tror vi att de bästa resultaten skapas genom samarbete och närhet till både kollegor och kund. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning, ansvarstagande och engagemang är centrala delar i det dagliga arbetet
Vi strävar efter en arbetsmiljö som är inkluderande, där vi tror att våra olikheter är våra styrkor. Vår kultur är viktig för oss, och vi verkar enligt våra värdeord: We're Bold, We're Dedicated and We Care.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Har du frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Andreas Mannertun, Aftermarket Manager HUB SFI andreas.mannertun@husqvarnagroup.com
.
Har du frågor angående processen vänligen kontakta Rekryterare – Katarina Engberg på katarina.engberg@husqvarnagroup.com
Behandling av personuppgifter
När du skickar in din ansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter. Om vi väljer att gå vidare med din ansökan kan vi komma att be dig verifiera din identitet innan ett anställningserbjudande lämnas.
För mer information om vår behandling av personuppgifter, eventuella mottagare av dessa uppgifter samt dina rättigheter, hänvisar vi till vår integritetspolicy.
About Husqvarna Construction Division
For more than 325 years we have driven innovation and technology development exceeding end-customers' expectations. Husqvarna Construction, a division of the Husqvarna Group, is a world leader in machinery and diamond tools for the construction industries. The foundation is built on product and technology leadership ensured by high investment levels in user-focused product development to offer professional end-users the most effective and efficient solutions. Products and services are distributed globally in all relevant sales channels. Please read more at https://www.husqvarnacp.com/int/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331)
Regeringsgatan 28 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Staben Jobbnummer
10019231