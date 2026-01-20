Mobil IT-servicetekniker Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och krav.
Din serviceroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en fortsatt unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen för IT-servicecenter och spendera mycket tid ute i kärnverksamheten i klientnära arbete. I ditt geografiska upptagningsområde kommer du att utföra IT-serviceärenden i vår kärnverksamhet, anstalt, häkte och frivård. Vår verksamhet bedrivs på olika platser i landet, vilket innebär resor inom ditt regionala område i stor utsträckning, även övernattning förekommer i mindre utsträckning. Kriminalvården tillhandahåller poolbilar för dessa tjänster som används under arbetstid.
I din serviceroll kommer du att på ett kreativt sätt bidra till ökad digital mognad i verksamheten genom att t.ex. agera rådgivande, guida och stötta personal gällande IT-avdelningens tjänster och bidra till att utveckla det lokala IT-säkerhetsarbetet. Du är med och stöttar verksamheten med IT-serviceärenden och IT-supporten med problemlösning. Du kommer även medverka till tjänsteutveckling genom att löpande inhämta förbättringsförslag och synpunkter på IT:s tjänster och applikationer samt hjälpa IT-avdelningen med specifika uppdrag, t.ex. implementeringar och livscykelhantering av hårdvara.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och som på egen hand kan strukturera, prioritera och driva dina processer utifrån givna tidsramar. Vidare ser vi att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor, har god förståelse för hur andra människor tar till sig kunskap samt anpassar och relaterar till dessa på ett lyhört och smidigt sätt. Avslutningsvis handlar du i enlighet med fattade beslut och tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Erfarenhet av service med inriktning mot IT eller teknik.
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens kärnverksamhet.
* Erfarenhet av arbete som onsite tekniker.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning med inriktning mot IT.
* Utbildning med inriktning mot support.
* Erfarenhet av support till slutanvändare
* Erfarenhet av arbete med IT tjänster såsom videomöten, arbetsplatser, skrivare och nätverk.
* Kunskap och förståelse av tjänstehantering och dess support.
* Kunskap om hårdvara gällande PC, tunna terminaler, bärbara datorer, skrivare, videoutrustning.
* Förståelse för komplexiteten med att arbeta i större organisationer.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
