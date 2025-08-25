Möbel och Inredningssnickare
2025-08-25
Möbel- och inredningssnickare sökes till Pebalantto Bygg & Inredning ABPubliceringsdatum2025-08-25Om företaget
Pebalantto Bygg & Inredning AB är ett företag stationerat i Malmköping. Vi arbetar med allt från byggprojekt till skräddarsydda och måttanpassade kök.Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och montering av möbler och specialinredning
Tillverkning av måttanpassade kök efter kundspecifikation
Tillverkning av fönster och dörrar
Bidra med ideer och hantverksskicklighet i projektens alla faser
Vi söker dig som
Har utbildning eller erfarenhet som möbelsnickare/inredningssnickare
Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team då arbetsuppgifterna kan variera.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.
Meriterande: Erfarenhet av ritningsläsning och CNC-maskiner
Välkommen att bli en del av Pebalantto Bygg & Inredning AB - tillsammans gör vi det omöjliga möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: Info@pebalantto.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peba & Lantto Bygg och Inredning AB
(org.nr 556834-9939), https://pebalantto.se
Landsvägsgatan 1 (visa karta
)
642 60 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peba & Lantto Bygg & Inredning AB Jobbnummer
