MM Sports söker Regionchef
2025-08-25
MM Sports växer och nu söker vi en närvarande, affärsmässig och engagerad Regionchef till våra Stockholmsbutiker. Du får helhetsansvaret för Sveavägen, Kungsholmen, Mall of Scandinavia och vår nya butik i Täby som öppnar i slutet av november.
Det här är rätt roll för dig som älskar fysisk handel, får energi av att leda andra och vet hur man skapar resultat genom människor.
Ditt uppdrag
Som Regionchef ansvarar du för helheten i fyra butiker: försäljning, kundupplevelse och bemanning. Du leder och coachar teamleaders och har personalansvar för butikspersonalen i regionen. Rollen är både strategisk och operativ - du driver förbättringar och följer upp nyckeltal, men är också närvarande i vardagen.
Det här innebär bland annat att du:
* Säkerställer försäljning och efterlevnad av rutiner
* Leder och coachar teamleaders och butikspersonal
* Följer upp nyckeltal och driver förbättringsarbete
* Besöker varje butik på ett rullande schema, en gång i veckan
Besöker varje butik på ett rullande schema, en gång i veckan
* Sköter administrativa uppgifter från Sveavägen eller hemifrån
Vi söker en erfaren ledare som trivs i en operativ roll där du är nära både medarbetare och kunder. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att omsätta planer till resultat. Samtidigt ser du alltid människan bakom siffrorna och bygger starka team som presterar långsiktigt.
Har du dessutom ett intresse för träning, hälsa eller kosttillskott är det ett plus - det gör att du kan relatera till våra kunder och vår kultur på ett naturligt sätt.
Dina erfarenheter
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* minst fem års erfarenhet som butikschef, gärna med ansvar för flera butiker
* arbetat med schemaläggning, nyckeltal och budgetarbete
* vana att driva försäljning och resultat genom aktiv närvaro i butik
* erfarenhet av personalansvar för större grupper och att hantera personalärenden
* bredd i ledarskapet och trivs med kombinationen försäljning, administration och personalfrågor
Varför MM Sports?
Vi är ett entreprenörsdrivet företag i tillväxt med korta beslutsvägar och stort fokus på utveckling. Här får du ett varierande arbete, ett starkt ägandeskap och möjlighet att påverka.
Vår kultur präglas av gemenskap, ansvar och glädje, och vi står för Kvalitet, Kunskap och Passion - We commit to quality!
Placering & anställning
* Utgångspunkt från Sveavägen, men arbete i samtliga butiker ingår
* Heltid, 40 h/vecka, provanställning 6 månader
Start 1 november eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Inledande intervjuer hålls digitalt via Teams, slutintervjuer på plats.
Skicka in din ansökan via vår hemsida. Frågor besvaras av Retailchef Filip Larsson: filip.larsson@mmsports.se
Vill du vara med och ta MM Sports Stockholm till nästa nivå? Välkommen med din ansökan!
Vi är ett av Nordens största bolag inom kosttillskott, träningskläder, träningsredskap och tillbehör. MM Sports grundades 2002 och har en stark geografisk position runt om i landet med 10 butiker och webbshop i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Hos oss kan man alltid förvänta sig hög kvalité, konkurrenskraftiga priser, exceptionell kundservice och snabba leveranser. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
