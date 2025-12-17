Mjukvaruutvecklare till Saab
2025-12-17
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som system- och mjukvaruingenjör på Saab kommer du att arbeta i ett kompetent team och vara med och utveckla avancerade försvarssystem för stridsflyg. Du får möjlighet att delta i hela utvecklingskedjan, från kravformulering tillsammans med kund och piloter till design och implementation av delsystem som bidrar till flygplanets taktiska förmåga.
Ditt arbete sker i nära samarbete med andra team och i ett agilt scrumteam, där mjukvaruutvecklingen sker med moderna verktyg som C++, CLion och git. Du kommer att vara delaktig i att testa funktioner i simulatorer och riggar för att säkerställa att mjukvaran fungerar när flygplanet är redo för uppdrag.
Vill du arbeta i ett kompetent team och få vara med att utveckla spännande och viktiga produkter? Saab ligger i teknikutvecklingens framkant och här tar vi fram avancerade försvarssystem. Nu behöver vi utöka vårt team med dig som vill vara med och göra skillnad för vår gemensamma säkerhet genom att utveckla dagens och morgondagens stridsflyg.
Vi söker dig som:
*
Är civil- eller högskoleingenjör med bakgrund inom mjukvaruutveckling från dina studier och tidigare arbete.
*
Har erfarenhet av system- och mjukvaruarbete, gärna med fokus på apparatnära systemutveckling eller ren mjukvaruutveckling.
*
Är bekväm att arbeta med moderna verktyg och programmeringsspråk som C++ (erfarenhet av andra språk och verktyg är meriterande).
*
Är intresserad av att skapa effektiva och pålitliga lösningar i samarbete med andra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
