Mjukvaruutvecklare inom Controls System

2025-10-06
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Som mjukvaruutvecklare hos AFRY kommer du att få vara med och utveckla mjukvara till system i nära samarbete med kunden som en del av vår Inhouse-verksamhet på Lindholmen. Detta är ett nytt team där du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på teamets framgång och leverera lösningar och tillämpningar i teknikens framkant.
Resor i tjänst förekommer. Kvalifikationer
Till denna roll söker vi dig som främst vill jobba med hårdvarunära C-programmering för att utveckla mjukvara till våra produkters kontrollsystem. Vi jobbar även med modellbaserad utveckling, med MATLAB/Simulink och ser gärna att du har ett intresse för detta. Hos oss kommer du att utmanas till kvalificerad problemlösning inom inbyggd mjukvara i projekt som karaktäriseras av högteknologisk och komplex mjukvaruutveckling tillsammans med duktiga utvecklare som lär av varandra.
Krav för rollen:
Goda till mycket goda kunskaper i C, MATLAB/Simulink
Flytande kunskaper i Svenska och Engelska är ett krav
Meriterande erfarenheter:
Om du arbetat med ISO26262 är det meriterande
Tidigare arbete som konsult eller inom fordons- eller försvarsindustri är meriterande.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
För mer information är du varmt välkommen att kontakta: Lena Henriksson - Section Managerlena.henriksson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
