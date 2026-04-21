Mjukvaruutvecklare inom C4I-system
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får arbeta med avancerad mjukvaruutveckling i en tekniskt komplex miljö inom försvarsområdet, där digitalisering av markbaserad verksamhet står i fokus. Här utvecklas och vidareutvecklas C4I-lösningar som kombinerar IT-säkerhet, mjukvara och hårdvara för användning från strategiska funktioner till operativ verksamhet.
Rollen passar dig som vill bidra i större arkitekturer och som trivs när utveckling, integration, test och systemarbete hänger tätt ihop. Du blir en del av en teambaserad miljö med nära samarbete mellan olika kompetenser och, i många fall, dialog med verksamhet och användare. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill påverka robusta system i en samhällsviktig och tekniskt utmanande domän.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar mjukvara i större och komplexa systemmiljöer.
Du arbetar med vidmakthållande, integration och test för att säkerställa kvalitet och funktion över tid.
Du bidrar i systemarbete där mjukvara och hårdvara samverkar.
Du arbetar i Visual Studio och i tekniker som C++, C#, Python, PowerShell, Ada, Qt och WinForm beroende på uppgift och bakgrund.
Du deltar i kravarbete, arkitekturrelaterade frågor och dokumentation av komplexa system.
Du samarbetar nära med andra team och bidrar till effektiva arbetssätt i en miljö där Scrum och Kanban används.
KravTeknisk universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling i större arkitekturer.
Stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och vidmakthållande.
Erfarenhet av mjukvaruutveckling i Visual Studio.
Erfarenhet av ett eller flera av följande: C++, C#, Python, PowerShell, Ada, Qt, WinForm.
Erfarenhet av systemarbete i komplexa system med både mjukvara och hårdvara.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av GIS, Cloud och AI.
Erfarenhet av kravarbete, skapande av arbetspaket och dokumentation av komplexa system.
Erfarenhet av Scrum, Kanban och Jira.
Erfarenhet av försvarssystem.
Bakgrund inom lednings- eller övervakningssystem.
Militärutbildning eller erfarenhet som teknisk officer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
