Mjukvaruutvecklare inom C#/.NET
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en tekniktung och utvecklingsintensiv verksamhet där moderna utvecklingsprocesser, hög kvalitet och stabila leveranser är en central del av vardagen. I rollen arbetar du nära ett utvecklingsteam med både nyutveckling och vidareutveckling av applikationer i såväl befintliga som nya miljöer.
Här får du kombinera praktisk utveckling med ansvar för att få hela kedjan att fungera, från kod och beroenden till byggflöden, releaser och förbättring av CI/CD-processer. Du samarbetar tätt med utvecklare, testare, releaseansvariga och andra intressenter för att skapa effektiva och hållbara arbetssätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både tekniska lösningar och hur utveckling och leverans fungerar i praktiken.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, underhåller och vidareutvecklar applikationer i befintliga och nya miljöer.
Du arbetar med versionshantering, kodgranskning, byggflöden och releasehantering.
Du deltar i sprintplanering och Big Room-planering och bidrar till realistiska tekniska mål.
Du felsöker, analyserar och löser problem kopplade till kod, byggmiljöer, beroenden och leveranser.
Du säkerställer att rätt kod, versioner och beroenden ingår i rätt leverans.
Du bidrar till förbättringar inom processer, verktyg, automatisering och CI/CD-flöden.
Du samarbetar nära utvecklare, testare, releaseansvariga och andra intressenter.
KravMinst 3–8 års erfarenhet inom relevant område på heltid.
Erfarenhet av Git och modern versionshantering.
Erfarenhet av Azure DevOps eller motsvarande plattform för backlogg, pipelines och releaser.
Erfarenhet av CI/CD, byggflöden och automatisering.
Erfarenhet av utveckling i C#/.NET.
Erfarenhet av mobil- eller apputveckling, exempelvis .NET MAUI.
Erfarenhet av Kotlin eller Kotlin Multiplatform/Native.
Erfarenhet av felsökning av bygg-, beroende- och releaseproblem.
Erfarenhet av arbete i agila team enligt Scrum, SAFe eller liknande arbetssätt.
Erfarenhet av att använda moderna AI-verktyg som stöd i utvecklingsarbetet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885732-2046113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9957311