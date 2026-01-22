Mjukvaruutvecklare C/C++
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Mjukvaruutvecklare C/C++ hos vår kund.
KUNDENS BESKRIVNING Som mjukvaruutvecklare hos oss kommer du vara en del av ett team som utvecklar applikationsmjukvara till våra produkter Trackfire RWS och UTAAS. Dessa produkter används både till sjöss och på land, bland annat som försvar mot drönarattacker - ett spännande och högaktuellt område. Arbetet innebär nära samarbete med våra kunder och inkluderar test och utveckling av våra produkters funktion i kundens miljö.
Vi är ett engagerat mjukvarugäng på cirka 20 personer som arbetar nära system-, elektronik- och mekanikingenjörer för att levererar militära siktes- och eldledningssystem i världsklass. Här möts du av en inkluderande kultur där vi främjar innovation och tillsammans utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt.
Din profil För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i inbyggda system. Du har ett brinnande intresse för mjukvaruutveckling, gillar att arbeta med en tydlig produkt och ser fram emot att se den fungera i kundens miljö. Du älskar att lösa tekniska problem och är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.
För tjänsten krävs kunskap inom: * Inbyggda system * C, C++ (minst 3 år) * Agilt teamarbete
Det är meriterande med kunskap och erfarenheter inom: * Mjukvaruarkitektur * Realtidsoperativsystem * Python
Utöver ovanstående färdigheter värdesätter vi personliga egenskaper. Vi söker dig som trivs att arbeta i team, i en växande organisation och i en dynamisk miljö där arbetssätt och processer utvecklas i takt med verksamheten. Tjänsten är belägen i Järfälla och utförs på plats. Det kan förekomma resor och kundkontakt, framförallt inom Sverige.
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansök genom att bifoga ditt CV på svenska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
