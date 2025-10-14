Mjukvarutestare på Systemnivå
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Som mjukvarutestare på systemnivå kommer du att arbeta i nära samarbete med en av våra största svenska kunder. Du kommer att vara en del av ett team som utgör "sista utposten" innan våra leveranser når skarpt läge. Ditt ansvar kommer att vara omfattande och du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa produktens kvalitet och dokumentation.
Teamet har mycket kundkontakt och är företagets ansikte utåt under både acceptanstest, installation hos kund, vidare i support och senare under vidmakthållande. Du kommer att arbeta med ett omfattande ledningssystem för luftvärnsradar, där interoperabilitet och kommunikation mellan de ingående systemenheterna är av största vikt. Saab har en helt unik position och förtroende hos kunden, och vi känner varje dag att vi gör skillnad i samhället genom att stötta Sveriges försvarsförmåga.
Arbetet bedrivs i huvudsak på plats i Göteborg med vissa resor främst inom landet. Du kommer att arbeta med alla delar av systemtestprocessen, från fysisk labbuppställning och integration till installation av mjukvara, framtagning och hantering av dokumentation, test, buggrapportering och uppföljning, felsökning på olika nivåer samt presentation och acceptanstest tillsammans med kund.
Vi söker en noggrann och ordningsam person med öga för detaljer. Du behöver vara bra på att följa instruktioner men samtidigt snabb på att ta egna initiativ och ha förmågan att ta dina ansvarsområden i mål. Teamet är erfaret och du kommer att ha stor hjälp och stöd i ditt dagliga arbete, men ett eget driv är ett måste.
Vi tänker oss en kandidat med minst 2+ års erfarenhet inom militären eller som systemtestare eller likvärdig roll. I teamet finns möjlighet att ta lite olika inriktningar beroende på dina styrkor och vad du tycker är intressant. Vi jobbar med alla delar av systemtestprocessen från fysisk labbuppställning, integration, installation av mjukvara, framtagning och hantering av dokumentation, test, buggrapporter med uppföljning av dessa, felsökning på olika nivåer samt till sist presentation och acceptanstest tillsammans med kund.
Meriterande:
*
Relevant utbildning eller tidigare erfarenhet av mjukvarutestning, utveckling, integration eller dylikt.
*
Scriptkunskaper
*
Erfarenhet av IFS eller annat dokumenthanteringssystem
*
Militär bakgrund
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
