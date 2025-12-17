Mjukvaruarkitekt/tech lead med databasinriktning
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Är du en erfaren databasutvecklare med intresse för mjukvaruarkitektur? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
I rollen som mjukvaruarkitekt med databasinriktning har du en central roll i vår utvecklingsresa. Du ansvarar för att bygga upp myndighetens databasrelaterade tjänster. Det innebär exempelvis att stötta våra utvecklingsteam, utforska ny teknik inom databasområdet och vidareutveckla våra arbetssätt.
Du har många olika kontaktytor på olika nivåer och i hela organisationen, vilket gör detta till en roll för dig som trivs med att bygga relationer och jobba tillsammans med andra. Vi arbetar tvärfunktionellt i hög grad och du får i egenskap av mjukvaruarkitekt en helhetssyn över vårt systemlandskap.
De system du jobbar i bidrar bland annat till en effektiv och patientsäker läkemedelshantering, en meningsfull fritid för barn och unga och utökad informationsdelning av hälsodata. Du tillhör avdelningen för digital strategi och plattform. Vi ansvarar för att utveckla och förvalta myndighetens gemensamma digitala plattformar och komponenter.
Om dig
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för databasutveckling och teknik. Du gillar att samarbeta, är inte rädd för att ställa frågor och ser varje utmaning som en möjlighet att lära dig något nytt. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva ditt arbete framåt samtidigt som du har ett strategiskt perspektiv och kan fatta genomtänkta beslut. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med ett öga för detaljer samt säkerställer hållbara och robusta lösningar.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom data/it alternativt flerårig erfarenhet av arbete med databasutveckling
• minst tre års aktuell erfarenhet av databasutveckling och datamodellering i relationsdatabaser
• god kunskap i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete som mjukvaruarkitekt eller tech lead
• erfarenhet av transaktionsintensiva system som hanterar stora datamängder
• erfarenhet av versionshantering av datamodeller, exempelvis med Liquibase eller Flyway.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Per Sjögren, 010-458 6276.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 18 januari. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan. Under perioden 22/12-6/1 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
9648681