Mjukvaruarkitekt inom identitet och autentisering
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där ett nytt utvecklingsteam byggs upp för applikationsförvaltning och vidareutveckling av en Identity Provider för legitimeringstjänster. Lösningen används för inloggning i nationella system och tjänster för både medarbetare och invånare, vilket innebär höga krav på robusthet, säkerhet och hållbar arkitektur.
Här får du arbeta i en miljö där arkitektur och utveckling går hand i hand. Du blir en viktig del i att forma lösningar för autentisering och identitetshantering i säkerhetskritiska flöden, samtidigt som du bidrar nära teamet i det dagliga utvecklingsarbetet. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera strategiskt arkitekturtänk med hands-on utveckling i ett tekniskt komplext och samhällsviktigt område.
ArbetsuppgifterDu strukturerar och designar mjukvara så att den möter både funktionella krav och de arkitekturella kvalitetsegenskaper som krävs.
Du arbetar aktivt som utvecklare i ett agilt team och bidrar med teknisk riktning i det dagliga arbetet.
Du stöttar teamet i att förstå och följa etablerade arkitekturriktlinjer.
Du samarbetar nära lösningsarkitekt kring krav, målbild och tekniska vägval.
Du deltar i analyser av krav, arkitektur och tekniska lösningar för att skapa långsiktigt hållbara system.
Du beskriver och påverkar lösningens tänkta livscykel utifrån både förvaltning och vidareutveckling.
KravDu har erfarenhet av arkitektur och utveckling av utfärdandeportaler för e-legitimationer eller liknande säkerhetskritiska lösningar.
Du har erfarenhet av agil mjukvaruutveckling.
Du har erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, exempelvis SOAP/REST.
Du har erfarenhet av utveckling i Java och Spring Boot.
Du har erfarenhet av frontendutveckling i Angular, JavaScript och TypeScript.
Du har erfarenhet av CI/CD med Bitbucket och Jenkins.
Du har erfarenhet av containerteknologier, inklusive Docker och OpenShift.
Du har erfarenhet av att utveckla applikationer med databaskopplingar till MongoDB och MariaDB/MySQL.
Du har erfarenhet av arkitektur och utveckling av system med digitala certifikat samt PKI/CA med krav på HSM.
Du har erfarenhet av behörighetsmodeller och protokoll eller ramverk för autentisering och auktorisering, inklusive Oauth/OICD, FIDO2 och SAML.
Du har erfarenhet av utveckling av out of band-lösningar för autentisering.
Du har erfarenhet av federerad identitetshantering, användarautentisering och auktoriseringstjänster.
Du har förmåga att snabbt sätta dig in i ny information, förstå komplexa sammanhang och ta stort ansvar i ditt arbete.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602282-1956199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
