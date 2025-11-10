Mjukvaruarkitekt / Developer Lead till Precio Fishbone
Professionals Nord Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Precio Fishbone är ett produkt- och konsultbolag som skapar affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för sina kunder. De arbetar både med åtaganden och med resursuppdrag och är specialister på moderna IT-lösningar som guidar sina kunder genom digital transformation.
Med nya centrala kontorslokaler i Stockholm och ett starkt teamfokus kombinerar de flexibiliteten i distansarbete med kraften i att leverera tillsammans.
Om rollen och arbetsuppgifterna
Som Mjukvaruarkitekt / Developer Lead hos Precio Fishbone blir du en nyckelspelare i deras spännande projekt. Rollen är central i kunddialoger och innebär en kombination av tekniskt ledarskap och eget utvecklingsarbete.
Du kommer att:Identifiera arkitekturdrivande krav och omsätta dem till realiserbar teknik
Ansvara för teknisk vision och arkitektur i uppdrag hos kund
Coacha utvecklingsteam och vara ett tekniskt bollplank
Sätta ramar, ramverk och se till att teamet bygger på rätt sätt i rätt tid
Själv bidra med utveckling, framför allt inom backend, databaser och skalbara lösningar
Säkerställa kvalitet, prestanda och säkerhet i lösningarna
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet som arkitekt/lead i komplexa IT-projekt
Kunskap och erfarenhet av .NET-utveckling och Microsofts databasmiljöer
Har erfarenhet av systemutveckling och modern mjukvaruarkitektur, gärna med DDD, event sourcing och cloud native-principer
Kan bygga lösningar med mikrotjänster, meddelandeköer och skalbara system
Har kunskaper i relationsdatabaser och NoSQL, samt förståelse för datamodelleringens påverkan på prestanda och affärslogik
DevOps-flöden där CI/CD, containers och Infrastructure as Code är en naturlig del
Säkerhetstänk (t.ex. OWASP Top 10)
Meriterande:Certifiering som IT-arkitekt eller Developer Lead (eller ambition att ta en sådan)
Kunskap om moderna frontendramverk (React, Angular)Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en drivande och trygg konsult som gillar att kombinera tekniskt hantverk med kunddialoger. Du har en naturlig förmåga att se helheten, coacha andra och samtidigt kavla upp ärmarna själv.Din erfarenhet gör att både kunder och kollegor känner förtroende för dig och ditt CV visar på en tydlig blandning av utveckling, arkitektur och tekniskt ledarskap.
Du erbjuds
Att bli en del av ett stabilt men snabbfotat företag
En positiv arbetsplats där kollegor alltid stöttar varandra och där man har kul på jobbet
Utrymme att växa och utvecklas i din roll som arkitekt och ledare
En stor teknisk kunskapsbank i form av kunniga kollegor
Förmånlig pensionslösning och sjukförsäkringar
Flexibel arbetstid och generös semester; din livsbalans är viktig för företaget
Generöst friskvårdsbidrag
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm (större delen av arbetet på plats hos kund)
Arbetstider: Dagtid, flexibelt
Omfattning: Heltid
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd hos Precio Fishbone. Professionals Nord sköter rekryteringsprocessen och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går via ansvarig rekryterare alternativt till info@pn.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Precio Fishbone Kontakt
Lucas Bryggman lucas.bryggman@pn.se Jobbnummer
9597966