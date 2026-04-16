Miljötillståndsexpert
Välkommen till oss på E.ON - där vi driver på verkliga förändringar för klimatomställningen. Vi tar ansvar för en bättre framtid genom stabila och fossilfria energilösningar för människor, städer och industrier. Vi är nytänkande och modiga, samtidigt som vi är empatiska och pålitliga. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans, då är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Avdelningen Tillstånd och Rättigheter har som huvuduppgift att bistå E.ON Energidistribution i olika tillstånds- och marktillträdesprocesser kopplade till byggnation och förvaltning av bolagets anläggningar. Vi är 36 engagerade medarbetare inom avdelningen, och i teamet Koncessioner och miljötillstånd där du kommer att arbeta är vi sju kollegor som är placerade i Malmö. Vi samarbetar nära inom avdelningen och även i projektteam med kollegor från andra delar av bolaget.
Din roll
Som Miljötillståndsexpert kommer du i första hand att ha ansvar för tillståndsprocesser för kraftledningar och transformatorstationer, från planering till färdigbyggd anläggning. Det innebär att du kommer att arbeta med nätkoncessioner, miljökonsekvensbeskrivningar, dispenser och anmälningsärenden enligt relevant lagstiftning såsom ellagen, miljöbalken, kulturmiljölagen. Du är ett stöd för verksamheten inom ditt kompetensområde genom att stötta i ärenden, ta fram strategier och upprätta verksamhetsstyrande instruktioner.
Varje projekt har ett dedikerat projektteam, vilket innebär att du kommer att ha kontakt med olika funktioner inom företaget. Stora delar av tillståndsprocessen utförs med hjälp av konsulter, och du kommer då att vara beställare samt styra och granska det arbete som utförs.
Dina erfarenheter
För att vara framgångsrik och trivas i rollen behöver du ha ett genuint miljö- och samhällsintresse. Vi tror att du har en akademisk examen inom exempelvis biologi, miljö, juridik eller lantmäteri, och hoppas att du har med dig insikter och erfarenhet från tidigare roller inom området, kanske inom energibranschen eller annan liknande verksamhet.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper, och då framför allt att du har en god förmåga att ta kontakt med och skapa förtroendefulla relationer med såväl kollegor som myndigheter och entreprenörer. Vi är övertygade om att vi växer tillsammans och att vi lär oss av varandras framgångar såväl som motgångar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där du får stort eget ansvar för att driva dina ansvarsområden i de olika projekten, vilket vi hoppas att du gör med ett stort leveransfokus.
Hur är det hos oss?
Din blivande chef, Anders Fransson, har själv varit i din roll och kommer att stötta dig medan du växer in i rollen. Anders ledarskap kännetecknas av tillit och förtroende där du som medarbetare ges stor frihet under ansvar. Du kommer att ges handlingsutrymme att självständigt driva dina frågor och fatta egna beslut, men du kommer också att ha stort utbyte med ditt team då vi har en kultur av att diskutera svåra frågor och att hjälp varandra.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
Placering: Malmö
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Anders Fransson, anders.a.fransson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "368". Omfattning
Dette er ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 36 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com
