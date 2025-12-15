Miljötålighetsingenjör med samordningsansvar
Saab Bofors Test Center AB / Laborantjobb / Karlskoga Visa alla laborantjobb i Karlskoga
2025-12-15
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Bofors Test Center AB i Karlskoga
Vi på Bofors Test Center genomför några av Europas mest avancerade miljöprovningar.
Här utsätter vi våra kunders produkter för det värsta tänkbara - och lite till. Vi är stolta över att vara "Helvetet på jorden" för våra testobjekt, där vi pressar systemen till sina yttersta gränser för att säkerställa att varje produkt håller högsta kvalitet och säkerhet - oavsett vilken miljö de befinner sig i.
Nu söker vi dig som vill vara en del av detta viktiga arbete. Som miljötålighetsingenjör med samordningsansvar får du en nyckelroll där du kombinerar praktiskt testarbete med övergripande planering, koordinering och administrativa ansvarsområden.
Låter detta som något för dig? Läs vidare!
Din framtida utmaning
Som miljötålighetsingenjör med samordningsansvar följer du hela processen för våra miljöprovningar. Du blir en nyckelperson i vårt miljölabb där vi testar kundernas produkter under extrema förhållanden för att säkerställa funktion och säkerhet. Testmiljöerna varierar och inkluderar bland annat vibrationer, fall, klimat, damm/sand, vind, väta och åldrande. Du kommer att arbeta brett över de olika miljölabben och får med tiden möjlighet att utveckla ett eget specialistområde. Rollen innebär också nära dialog med kunder, där ni tillsammans säkerställer att metoder och resultat följer givna krav och standarder. Efter varje genomfört test ansvarar du för dokumentation, rapportering och övrig administration kopplat till provprogram och resultat.
Utöver det tekniska arbetet kommer en stor del av tjänsten innefatta ett samordningsansvar, där du bland annat sköter detaljplaneringen av kommande provningar. Detta är en unik möjlighet för dig som vill kombinera praktiskt arbete med ett bredare ansvar för planering, administration och samordning i ett avancerat testlabb.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Medverka vid provning och specialområden på miljötålighetslab.
- Ansvara för huvuddelen av avdelningens detaljplanering och genomförande av provningar för både interna och externa kunder.
- Budgetera, utveckla och ansvara för tilldelat särkostnadsområde.
- Planering av underhåll av maskiner och provutrustning.
- Planera in tid för att utarbeta kalkylunderlag och offerter.
- Medverka till att introduktioner och utbildningar planeras och genomförs enligt gällande regelverk.
- Läsa och tolka standarder.
Din bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse och en god förmåga att skapa professionella kundrelationer. Du är en person som arbetar noggrant och systematiskt för att garantera att uppgifterna genomförs med hög precision och säkerhet. Ditt höga säkerhetstänk är avgörande i allt du gör, varpå du säkerställer att både du och dina kollegor arbetar under trygga förhållanden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom struktur, initiativförmåga och samarbetsvilja.
Vi ser även att du har:
- Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av miljötålighetsteknik (meriterande).
- Erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin eller närliggande bransch (meriterande).
- God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Office 365.
För tjänsten krävs:
- Svenskt medborgarskap.
- B körkort
- Säkerhetsprövning enligt gällande lagar och riktlinjer är ett krav.
Tjänsten är placerad i Karlskoga och resor inom och utanför Sverige förekommer.
Förmåner
Som anställd hos oss får du tillgång till ett brett utbud av förmåner som gör både arbetsdag och fritid mer värdefull.
Friskvård - Som anställd får du 4 000 kr per år att använda till friskvårdsaktiviteter som främjar hälsa och välmående.
Benify - Via Benify får du tillgång till exklusiva rabatter.
Träning på arbetstid - Möjlighet att träna upp till två timmar i veckan under arbetstid när arbetet tillåter, för att främja både energi och hälsa.
Gym- Nyttja vårt gym på BTC:s område, tillgänglig för alla medarbetare.
Tillgång till skjutfältet - Som anställd har du tillgång till skjutfältets natursköna omgivningar med möjligheter till fiske, småviltsjakt, bär- och svampplockning samt andra friluftsaktiviteter.
Aktiesparprogram - Alla tillsvidareanställda har möjlighet att delta i SAABs förmånliga aktiesparprogram.
Information om ansökan
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta HR, Mia Glaad: mia.glaad@testcenter.se
/Stf Chef: niklas.karlssonnord@testcenter.sePubliceringsdatum2025-12-15Facklig kontakt
Unionen- Dan Konradsson, via Tel. växel 0586-68000
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Under julledigheten kommer rekryteringsprocessen att ta en kort paus och återupptas efter årsskiftet. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Om Bofors Test Center
Vi på Bofors Test Center har utmanat det omöjliga sedan 1886. Med vår avancerade testutrustning utför vi provning av allt från enskilda komponenter till kompletta vapensystem. På vår omfattande provningsanläggning i Karlskoga genomförs tester åt både tillverkare inom försvarsindustrin och civila företag världen över.
Bofors Test Center var ifrån början en del av Bofors och blev eget aktiebolag 1999. Affärsmässigt står bolaget på två ben; provning av vapensystem, ammunition och missiler samt destruktion av explosiv vara. Vi omsätter cirka 330 MSEK och har över 115 anställda. Hälften av omsättningen kommer ifrån våra ägare och hälften från den övrig europeisk försvarsindustrin.
Bolaget ägs av SAAB Dynamics, BAE systems Bofors och Eurenco Bofors. Vi har utvecklats till en stor och internationellt erkänd spelare inom provningsområdet och bedriver vår verksamhet huvudsakligen inom Bofors Skjutfält, ett område på 100 km2. Det rådande säkerhetspolitiska läget i Europa har bidragit till en ökad efterfrågan på provning av vapensystem, och marknaden bedöms fortsätta växa.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Bofors Test Center AB
(org.nr 556035-3558) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bofors test center Jobbnummer
9643863