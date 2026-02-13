Miljöspecialist Naturmiljö
2026-02-13
Vill du arbeta med naturmiljöfrågor där din kompetens gör verklig skillnad? Som miljöspecialist på Trafikverket bidrar du till en landskapsanpassad infrastruktur genom att säkerställa att natur och miljö hanteras på rätt sätt i projekten.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Nu behöver vi förstärkning i Norra regionen av en kollega inom naturmiljöområdet!
Som miljöspecialist ger du stöd i att hantera de naturmiljöfrågor som dyker upp i både stora och små investeringsprojekt, från tidig planering till färdig anläggning. Du är ett stöd till den samordnande miljöspecialisten och till projektledaren och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav, bidrar till mål för miljö och hälsa och en bra miljöanpassning. I vissa projekt som har mer naturmiljöinriktning kan du också gå in i rollen som samordnande miljöspecialist.
Hos oss stöttar du flera olika projekt med att identifiera och bedöma miljöaspekter och följer miljöarbetet genom projektens alla skeden. Det kan t.ex. innebära att säkerställa framtagandet av handlingar till anmälningar och tillståndsansökningar, medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer samt att genomföra mottagningskontroller av konsulternas och entreprenörernas leveranser. Du bidrar med kunskap gällande naturvärdesinventering (NVI), artskyddsdispenser, kompensationsåtgärder, natura 2000-prövningar och infrastrukturens påverkan på djur, växter, ekosystem och landskap. Du kommer att kunna göra mindre inventeringar och uppföljningar, ex naturvärdesbedömningar, inventeringar av vattendrag och uppföljning av faunaåtgärder.
Du blir en del av en nationell miljöenhet med över 100 miljöspecialister inom verksamhetsområdet Investering på avdelningen Teknik och Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Med din fördjupade kompetens inom naturmiljöområdet, så finns möjlighet att arbeta strategiskt med naturmiljöfrågor på nationell nivå.Kvalifikationer
Till rollen som miljöspecialist söker dig som har flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom miljöområdet, där du i hög utsträckning ägnat dig åt frågor som rör naturmiljö, framförallt kopplat till miljöbalken. Vi ser framför oss att du har bred erfarenhet av att ha arbetat med t.ex. naturvärdesinventering (NVI), artskyddsdispenser, kompensationsåtgärder, natura 2000-prövningar, utredningar gällande barriäreffekter av infrastrukturen i landskapet eller andra liknande uppgifter inom ämnesområdet.
Utöver ovanstående har du:
en högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp inom miljöområdet med naturvetenskaplig inriktning (gärna biolog eller ekolog) alternativt annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet och kompetens som vi bedömer likvärdig
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du även har:
goda kunskaper inom andra miljöområden kopplat till infrastrukturprojekt
erfarenhet av planläggningsprocesser för väg- och/eller järnvägsprojekt
erfarenhet av uppföljning av genomförda miljöåtgärder t ex faunapassager, artrika miljöer, artskyddsdispenser m.m.
erfarenhet av att arbeta professionellt med GIS
Vem är du?
Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helhet och samband i komplexa frågeställningar. Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och tar ansvar för framdriften av dina frågor samtidigt som du är flexibel och kan omprioritera bland uppgifter när situationen kräver det. Vidare är du mål- och resultatorienterad och trivs med att ha en samordnande och stödjande roll där du både behöver kunna agera självständigt och i team med andra kollegor.
Arbetet som miljöspecialist innebär många kontaktytor såväl internt som utanför Trafikverket, då du deltar i möten, samarbetar och har kontakt med projektledning, kollegor och andra specialister, konsulter, entreprenörer och myndigheter. För att kunna bidra på bästa sätt behöver du kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt vis och anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. En annan viktig framgångsfaktor är att själv kunna utreda olika frågeställningar samt genomföra avvägningar och bedömningar utifrån olika intressen med hänsyn till helheten.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
