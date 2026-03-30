Miljöskyddsinspektör - vikariat
2026-03-30
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Bygg- och miljöavdelningen söker en engagerad miljöskyddsinspektör till miljöenheten. Miljöenheten består av 13 medarbetare. Enheten arbetar främst med tillsyn och handläggning inom miljöskydd, förorenade områden, enskilda avlopp och naturvård. På hela bygg- och miljöavdelningen arbetar totalt cirka 35 medarbetare med bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll.
På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fler än 240 medarbetare med samhällsplanering, infrastruktur och miljöskydd i vår kommun. Vi ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, parkeringsplatser, allmänna platser, parker, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och en för invånarna i övrigt god miljö, samt myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus.
Arbetsuppgifter
Som miljöskyddsinspektör utför du prövning och tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Det här vikariatet innebär främst att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga ärenden, göra klagomålsutredningar och att genomföra tillsyn.
I ditt uppdrag ingår att ställa krav och fatta myndighetsbeslut i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens delegationsordning, det kan också bli aktuellt att bereda och föredra ärenden inför bygg- och miljönämndens politiker. Det är av stor vikt att du kan söka lagstöd och skriva beslut som har stöd i lagen eller styrks av rättspraxis. Information och rådgivning till verksamhetsutövare är också en del i vårt uppdrag vilket innebär att kommunicera och föra en god dialog med privatpersoner, fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Du förväntas verka för en tillsyn som kännetecknas av god kvalitet och hög service samt ett gott bemötande utan att göra avkall på myndighetsrollen som ibland innebär att fatta tuffa beslut i komplicerade ärenden. Vi arbetar i ärendehanteringssystemet Ecos2.
Du kommer att tillhöra och arbeta tillsammans i ett team och du förväntas delta i arbetsplatsens kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En universitets- eller högskoleutbildning med inriktning på miljöskydd eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
* Kunskap om miljölagstiftningen
* B-körkort
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom myndighetsutövning, gärna på kommunal förvaltning, och har praktisk erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken.
Personliga egenskaper/drivkrafter:
Arbetsuppgifterna innebär många kontakter med verksamhetsutövare och kommuninvånare. Du behöver kunna göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa krav, vara tydlig samt beslutsför i rollen som myndighetsutövare. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftlig samt genom att vara en god lyssnare.
Du behöver ha god initiativförmåga, en vilja att ta ansvar och kunna planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid att du är lösningsinriktad och kan arbeta både självständigt och i grupp för att uppnå verksamhetens mål. Du har lätt för att samverka med dina kollegor och är villig att bidra till en god teamkänsla och framåtanda på arbetsplatsen.
Du kommer att vara en viktig del av vår arbetsgrupp och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kontakt
Enhetschef
