Miljökoordinator till försvarsindustrin
2026-01-08
Brinner du för miljöfrågor och vill göra skillnad inom en högteknologisk och säkerhetskritisk bransch? Då är detta rollen för dig! Vi söker nu en miljökoordinator till vår kund inom försvarsindustrin. Urval sker löpande så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vill du arbeta i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö där du får bidra till hållbarhet och axla ett miljöansvar? Till vår kund inom försvarsindustrin söker vi nu en miljökoordinator som vill vara en del av deras team. I denna roll får du möjlighet att arbeta med miljö- och kemikaliefrågor kopplade till vår kunds produkter, från nyutveckling till produktion och supportaffärer.
Ett exempel på hur en dag skulle kunna se ut
Din dag börjar med ett möte där du tillsammans med projektteamet går igenom aktuella miljökrav och rapporterar framsteg i pågående projekt. Därefter granskar du kemikaliedokumentation för en ny produkt och säkerställer att den uppfyller gällande lagkrav. Efter lunch deltar du i en workshop där du samarbetar med inköp och produktion för att identifiera miljövänligare materialalternativ. Dagen avslutas med att du sammanställer en rapport till myndigheter gällande farliga ämnen och förbereder presentationer för kommande kundmöten.
Du erbjuds
• En spännande och utvecklande arbetsmiljö i en högteknologisk bransch
• Möjlighet att påverka och bidra till hållbara lösningar
Dina arbetsuppgifter
Planera, koordinera, genomföra och kontrollera aktiviteter som stöder projektens/produktens miljömål och säkerställa efterlevnad av produkternas miljökrav
Tolka och tillämpa befintlig miljö- och kemikalielagstiftning gällande kundens produkter
Samarbeta med kemi- och miljöfunktionen inom olika avdelningar
Hantera diverse kemikaliefrågor
Framtagning av miljö- och kemikaliedokumentation till verksamhetens kunder
Bedriva förändringsarbete genom att ersätta material och kemiska produkter med alternativ med mindre hälso- och miljöeffekter
Lagstadgad rapportering till myndigheter gällande farliga ämnen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom kemi, kemiteknik eller ett för vår kund likvärdigt område. Alternativt arbetslivserfarenhet från en liknande roll
• Har god kunskap inom lagstiftningen inom miljö- och kemikalieområdet och då främst REACH och CLP
• På grund av säkerhetskrav hos vår kund endast innehar svenskt medborgarskap
• Har möjlighet till resor i tjänsten, främst inom Sverige men även internationella resor kan förekomma
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Övrig information
• Start: omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: heltid, mån - fre
• Placering: Karlstad eller Karlskoga
• Tjänsten kräver en bakgrundskontroll och är säkerhetsklassad
• Möjlighet till en tillsvidareanställning via oss på Academic Work och en fast månadslön
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
