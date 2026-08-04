Miljökonsult
Sustera AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-08-04
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Har du erfarenhet som miljökonsult och vill fortsätta utvecklas i rollen som uppdragsansvarig? Då kan det vara dig vi söker!
Vad innebär rollen?
Som miljökonsult hos oss har du en rådgivande och sakkunnig roll inom miljöfrågor, där du säkerställer att hållbarhetsmål och miljökrav uppfylls i byggprojekt. Du kan arbeta med miljöinventeringar, miljöcertifieringar, materialval, miljöronder, LCA-beräkningar, återbruksinventeringar eller radon.
Exempel på arbetsuppgifter:
➡️ LCA-beräkningar
➡️ Material- och återbruksinventeringar
➡️ Miljösamordning i byggprojekt
➡️ Miljöcertifieringar som Miljöbyggnad och BREEAM
Vi söker dig som
✅ Har erfarenhet som miljökonsult, miljösamordnare eller liknande
✅ Har arbetat med certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM
✅ Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Och det är meriterande om du
✅ Har erfarenhet av LCA-beräkningar eller radonutredningar
✅ Är certifierad eller licensierad inom något av certifieringssystemen
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Textilgatan 31, Stockholm 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse ✉️ Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053154-2130068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Textilgatan 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021418