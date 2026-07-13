Miljöinspektör vikariat
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö och bygg / Hälsoskyddsjobb / Nybro Visa alla hälsoskyddsjobb i Nybro
2026-07-13
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.
Miljö- och byggverksamheten arbetar med rådgivning, service, tillsyn och myndighetsutövning inom bland annat bygglov, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, alkohol-, tobak- och läkemedelskontroll samt lotteritillstånd.
Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, god sammanhållning och ett nära samarbete mellan olika kompetenser. Här finns engagerade och kunniga kollegor som tillsammans bidrar till rättssäker, effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att utföra miljö- och hälsoskyddstillsyn, till exempel på miljöfarlig verksamhet, förorenad mark och enskilt avlopp. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas efter din kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov. Arbetet omfattar även andra arbetsuppgifter så som att handlägga och utreda olika typer av inkommande ärenden samt att ge information och rådgivning till företag och allmänheten. I arbetet ingår rapportskrivning, uppföljning och planering.
Vi använder EDP Vision Miljö ärendehanteringssystem som stöd för verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn eller annan likvärdig utbildning. För att du ska trivas hos oss tror vi du är samarbetsvillig, öppen för att arbeta med flera områden, hjälpsam och initiativtagande. Du ser verksamhetens utvecklingsmöjligheter och har en god servicekänsla för våra medborgare.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av tillsyn, handläggning och klagomålshantering utifrån miljöbalken. Du har kännedom om att arbeta i en politiskt styrd organisation och vad serviceinriktad myndighetsutövning innebär.
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 96". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
Stora Trädgårdsgatan 5 (visa karta
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382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö och bygg Kontakt
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenni Jonasson jenni.jonasson@nybro.se 0481-453 24 Jobbnummer
10000663