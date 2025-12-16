Miljöingenjör till VA/Avfall
2025-12-16
Söker du efter ett arbete där du kan kombinera miljöfrågor och utveckling samt bidra till en hållbar VA-försörjning? Då kan du vara rätt kandidat för oss!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker nu en miljöingenjör till enheten VA/Avfall i Tidaholms kommun. Enheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt hantering av avfall inom kommunalt ansvarsområde. Vårt gemensamma uppdrag är att se till att vi har en säker och hållbar VA-försörjning samt en säker hantering av kommunalt avfall, nu och i framtiden.
Till största delen kommer du att arbeta med miljö- och kvalitetsärenden. Du kommer att ansvara för miljörapportering för våra tillståndspliktiga avloppsreningsverk samt för vår avfallsanläggning och nedlagda deponier. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Ansvara för uppdatering av egenkontrollprogram och avvikelsehantering.
• Bedriva en aktiv dialog med anslutna verksamheter och följa upp krav och riktlinjer.
• Vara drivande i kemikaliehantering inom verksamheten.
• Kommunikation med driftverksamheten.
• Omvärldsbevakning av exempelvis lagförändringar som sedan omsätts till verksamhetsutveckling.
Då vi är en liten arbetsgrupp kommer du få daglig inblick i hela vår verksamhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått relevant utbildning på eftergymnasial nivå på högskola, universitet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du behöver kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Du ska ha datorvana för att kunna sammanställa uppgifter från olika programvaror samt B-körkort för att kunna förflytta dig mellan våra olika anläggningar.
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ta ansvar för dina uppgifter. Du kan driva arbetet framåt och samtidigt skapa och upprätthålla goda relationer, då tjänsten innebär många olika kontaktytor.
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett varierat arbete där du får utveckla din kompetens inom miljöområdet. Du kommer även få en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-01-18.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Kontakt
Avdelningschef VA/Avfall
Karin Steen karin.steen@tidaholm.se 0502-60 60 79 Jobbnummer
9648298