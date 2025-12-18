Miljöingenjör till Region Blekinge
2025-12-18
Är du en kreativ miljöingenjör med goda kunskaper om miljölagstiftning och miljöledningssystem. Vill du vara en drivande kraft i utvecklingsresan för minskat klimatavtryck, bättre resursanvändning och en mer hållbar verksamhet inom Region Blekinge? Då kan du vara vår nya Miljöingenjör!
Om regionservice
På regionservice finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning. Avdelningen för utvecklingsstöd består av tre verksamhetsutvecklare, en miljöingenjör, en administrativ sekreterare och en avdelningschef tillika verksamhetschef. Avdelningen är stöd till cheferna i verksamhetsutvecklingsprojekt och förändringsarbete och har en rådgivande och stöttande funktion med framtagning av underlag för beslut.
Om jobbet
Region Blekinge står inför en spännande utvecklingsfas där våra sjukhusområden moderniseras och utvecklas för framtidens vårdbehov. Det planeras ett flertal nybyggnationer och ombyggnader där det ställs höga krav på oss som byggherre inte minst kopplat till miljö och hållbarhet.
Som miljöingenjör hos oss kommer du att arbeta både strategiskt och operativt - från att utforma övergripande riktlinjer och driva utvecklingsprojekt till att stötta byggprojektledare och övriga verksamheter i det dagliga arbetet. Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad. Ditt arbete bidrar till minskade klimatavtryck, bättre resursanvändning och en mer hållbar verksamhet inom Region Blekinge.
I ditt uppdrag kommer du bland annat att:
• Utveckla strategier, rutiner och arbetssätt för att öka återbruk och cirkularitet inom regionfastigheter.
• Stödja projektledare och förvaltare på regionfastigheter med hållbarhetsarbetet i våra byggprojekt.
• Arbeta med det övergripande miljöarbetet inom regionservices olika verksamheter med exempelvis uppföljning av miljömål och lagefterlevnad.
• Omvärldsbevakning gällande miljö- och hållbarhetsfrågor genom deltagande i olika regionala och nationella nätverk kopplat till hållbarhet.
Hos oss får du friheten att ta ansvar, skapa struktur på ditt sätt och självständigt driva dina processer - samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team. Här får du både utrymmet och möjligheten att göra verklig skillnad
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning inom miljöområdet eller motsvarande kompetens vi bedömer likvärdig. Du behöver ha god kunskap om miljölagstiftning och miljöledningssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor inom bygg- och
fastighetsområdet och erfarenhet av miljöcertifieringssystem för byggnader samt upphandlingskrav och kvalitetssäkring.
Vi söker dig som vill vara en drivande kraft i vår utvecklingsresa. Med kreativitet, nyfiket tänkande och en analytisk skärpa får du chansen att påverka och forma hur vi arbetar framåt. Du trivs när du får ta initiativ, hitta smartare lösningar och samarbeta nära andra för att nå gemensamma mål.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift och har goda digitala kunskaper.
För din kännedom
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, vilket innebär att du kan behöva genomgå säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är på heltid med placeringsort Karlskrona. Tillträde efter överenskommelse.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Läs mer om Region Blekinge på www.regionblekinge.se
I denna rekrytering samarbetar Region Blekinge med Adecco. Sista ansökningsdag är 260111 men ansök redan idag då vi tillämpar löpande urval i rekryteringen. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245.
Frågor om tjänsten
Kontakta: Malena Nilsson
E-postadress: malena.nilsson@regionblekinge.se
Telefon: Växel 0455-73 10 00 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Senior Rekryteringskonsult
