Miljöingenjör
Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) / Hälsoskyddsjobb / Linköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Linköping
2025-10-06
Är du vår nya miljöingenjör?
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra till ett mer hållbart samhälle? Tekniska verken söker nu en engagerad och lösningsorienterad miljöingenjör till vår avdelning Farligt avfall. Här får du möjlighet att kombinera miljöarbete med kundkontakt, utbildning och utveckling - och bli en viktig del i vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region.
Som miljöingenjör hos oss blir du en del av ett kompetent och härligt team som erbjuder lösningar för avfall och återvinning till företagskunder och kommuner. Vi ansvarar för hämtning, transport och behandling av farligt avfall, övrigt avfall och farligt gods - och som miljöingenjör kommer du ha en viktig roll i hanteringen och utvecklingen av dessa tjänster. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- utföra sortering och klassificering av farligt avfall och farligt gods hos både interna och externa kunder
- implementera tjänster hos kund samt i vårt verksamhetssystem
- fungera som säkerhetsrådgivare inom farligt gods på väg, sjö, järnväg och eventuellt flyg
- hålla utbildningar kring hantering av farligt gods och farligt avfall
- marknadsföra och sälja våra avfalls- och återvinningstjänster till företagskunder och kommuner
- ansvara för att avfall som inte behandlas internt avsätts korrekt
- bevaka relevanta lagar och regelverk inom avfall, farligt avfall och farligt gods
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll med både självständigt arbete och nära samarbete med andra. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt - även när tempot varierar eller uppgifterna är komplexa. Som person är du lösningsorienterad och har ett servicefokus, vilket märks i ditt bemötande av både kunder och kollegor. Du tar initiativ och driver frågor framåt. För att trivas i rollen ser vi också att du har en god kommunikationsförmåga och ett intresse för att skapa långsiktiga relationer, både internt och externt. Du delar vår vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle - varje dag.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Utbildningsbakgrund inom kemi och/eller miljö, alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdigt
- Erfarenhet av klassificering och sortering av kemikalier och farligt avfall
- Vana att arbeta med lagstiftning, framförallt farligt gods
- Goda kunskaper i svenska, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Har du säkerhetsrådgivarlicens och/eller erfarenhet av att hålla utbildningar ses det meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Maria Johansson, avdelningschef Farligt avfall, 013-30 84 38. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag - dock senast den 29:e oktober.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
