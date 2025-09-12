Miljöingenjör
Jönköpings kommun / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2025-09-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Söker du en utmanande tjänst på en fartfylld och rolig arbetsplats där du får möjlighet att påverka Jönköpings fortsatta utveckling? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som miljöingenjör på tekniska kontoret.
Ditt nya jobb
Som Miljöingenjör erbjuds du varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta på mark- och exploateringsavdelningen som har ett generellt ansvar för mark- och bostadsförsörjningsfrågor i kommunen. Avdelningen har även ett ansvar för hantering av miljöfrågor kopplat till fysisk planering och utvecklingsprojekt samt förorenade områden i övrigt.
Tjänsten innebär att du kommer att jobba med markmiljöfrågor ur ett brett perspektiv. Du kommer att initiera, beställa och analysera miljötekniska undersökningar i olika skeden samt fungera som resurs och stötta kollegor både inom egen och andra förvaltningar i miljötekniska frågor. Tillsammans med en annan miljöingenjör på avdelningen kommer du att ha en särskild specialistroll i arbetsgrupper för den fysiska planeringen, vara rådgivande i detaljplanearbeten, föreslå åtgärder och vara länken i dialog med myndigheter etc.
Att driva bidragsansökningar för undersökningar och i åtgärdsfaser kommer vara aktuellt, liksom dialog med exploatörer och andra externa intressenter. Vidare innefattar ditt ansvar att handla upp och projektleda eventuella saneringar och andra åtgärdsskeden för att hantera förorenad mark.
Ihop med annan miljöingenjör på avdelningen kommer du leda, samordna och driva det allmänna markmiljörelaterade arbetet framåt. Ni ska också samordna det ekonomiska arbetet i dessa delar, ta fram kalkyler och budgetar och ta ett stort ansvar för den ekonomiska uppföljningen.
Du bör ha ett brinnande intresse för miljöfrågor generellt, då det i jobbet även ingår att bidra och utveckla verksamhetens uppgifter mot en hållbarare stadsplanering.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd eller annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig
- God erfarenhet inom miljöområdet med fokus på förorenade områden
- Erfarenhet av riskbedömning, huvudstudier, åtgärdsutredningar och sanering av förorenade områden
- Kunskap om relevant lagstiftning som miljöbalk, LOU och entreprenadjuridik
- Erfarenhet av upphandling och beställning av miljötekniska undersökningar
- B-körkort
Det är meriterande om du även har viss kunskap inom geoteknik samt inom hydrologi
Vi söker dig som har specialistkunskap inom förorenade områden och som är van vid och har lätt för att samarbeta såväl inom som utanför egen organisation. Du behöver ha god upphandlingsförmåga för att kunna utföra miljötekniska utredningar och undersökningar och vara duktig på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
För kunna axla rollen behöver du vara initiativrik, resultatorienterad och självgående. Du kommer att vara del i ekonomiska processer kopplat till planering och utförande och en god ekonomisk analysförmåga är därför viktigt. Du har en god förmåga att driva ditt arbete självständigt, men du behöver också fungera bra i grupp.
Som person är du strukturerad, noggrann och har god kommunikationsförmåga. Vi söker dig som är positiv, affärsmässig och med stort lösningsorienterat arbetsfokus. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor i en miljö där ditt bidrag till Jönköpings stadsutveckling gör skillnad. Vi erbjuder möjlighet till individuell kompetensutveckling och främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte inom teamet.
Som medarbetare hos oss kan du förvänta dig trygga anställningsvillkor och flexibilitet i arbetslivet, inklusive möjligheten att arbeta på distans upp till 40 %. Vi värderar trivsel och utveckling, och strävar efter att skapa en arbetsplats där du kan växa både professionellt och personligt.
Välkommen till oss
Jönköping växer snabbt. På avdelningen för mark och exploatering spelar vi en central roll i denna tillväxt, genom att planera för framtiden och ta oss an nya och spännande projekt. Vi står inför en omställning mot fler förtätnings- och omvandlingsprojekt och behöver driva det interna arbetet i samma riktning för att möta framtidens behov. Planering och exploatering på tidigare nyttjad mark där föroreningssituation ofta finns har blivit allt vanligare och pragmatisk miljöhantering har fått en allt större betydelse.
Avdelningen är en del av Tekniska kontoret, en förvaltning med cirka 800 anställda. Vår verksamhet bedrivs från ljusa, moderna lokaler med fantastisk utsikt över Vättern, mitt i hjärtat av Jönköping.
Vi erbjuder dig en spännande tjänst på en attraktiv och rolig arbetsplats där du genom avdelningens arbete får vara med och bidra till Jönköpings stadsutveckling.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Linda Helte 036-102381 Jobbnummer
9505691