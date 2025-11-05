Miljöarbetare, B-Chaufför
2025-11-05
Miljöarbetare, B-chaufför
Älskar du att ge genuin service och att skapa positiva kundupplevelser? Vill du ha en varierande roll i ett team där samarbete är lika självklart som förmågan att jobba självständigt? Är du passionerad, engagerad och driven? Här finns chansen att utveckla alla de egenskaperna i ett hållbarhetsföretag med fokus på återvinning
För vårt kontorsåtervinningskoncept söker vi nu en Serviceman/kvinna, som kommer köra i våra B-lastbilar med skåp och bakgavellyft.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Vi är så mycket mer än ett återvinningsföretag.
Det som driver oss beyond är företagens behov för ett enklare hållbarhetsarbete. Idag erbjuder vi tjänster för avfallshantering, återvinning, sekretesshantering, återanvändning och rapportering. Vi flyttar kontor och företag. Vi ser till att gamla saker, möbler och utrustning får fortsätta sin dans i en ny era av nytta och värde. Vi föreläser och utbildar för att öka kunskapen om det cirkulära samhälle vi tror är framtiden.
Vårt mål är att så lite material som möjligt går till spillo. Att varje resurs får leva vidare.
Om tjänsten:
Jobbet består i att åka till olika kunder i Storstockholm med omnejd och tömma deras återvinningskärl av varierande storlekar och mängder. Våra kunder är allt ifrån de stora bolagen till det lilla kontoret, skolor, fastighetsbolag med flera.
Ibland tar vi även hand om större kontorstömningar och därför förekommer tunga lyft i form av möbler och liknande med jämna mellanrum. Jobbets fysiska krav går att jämföra med ett flyttföretag, så vi ser gärna att du är van vid fysiskt arbete och inte är rädd för att hugga i.
Dina egenskaper:
Innehar B-körkort och du är trygg bakom ratten.
Kan prata och skriva på svenska obehindrat
Lätt att sätta dig in i nya system
Hjärtlig och öppen för att skapa positiva kundupplevelser
Meriterande:
God lokalkännedom i Stockholm med omnejd
Lagervana, lassa och lossa lastbilar
Rekrytering: Vi rekryterar löpande och ser gärna att man kan börja omgående.
Vi erbjuder:
En inkluderande arbetsplats med omtänksamma kollegor som alltid har nära till skratt.
En inspirerande arbetsmiljö med möjlighet att göra skillnad.
En varierande roll med stora möjligheter till utveckling.
Att få omges av ett team med branschkunniga och hjälpsamma kollegor som aldrig tvekar på att hjälpa och lyfta varandra.
Ett helt nybyggt kontor med stort fräscht lager.
En arbetsplats som har kollektivavtal med IKEM Innovations-och kemiindustrierna i Sverige, som chaufför är man kopplad till IF Metall.
Vi jobbar aktivt med att implementera och upprätthålla våra värdeord. De är en röd tråd genom vårt dagliga arbete och genom företagets alla avdelningar. Vi ser det som avgörande för att skapa en enhetlig och stark företagskultur där vi alla går mot samma mål.
Våra värdeord:
Hjärta - Vi brinner för det vi gör och strävar efter att göra en positiv inverkan på världen
Engagerade - Vi är dedikerade till vårt uppdrag och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål
Lönsamma - Vi tror på att hållbarhet och lönsamhet går hand - det är möjligt att göra gott och göra affärer samtidigt.
Pålitliga - Våra kunder och partners kan lita på oss att leverera högkvalitativa och pålitliga tjänster
"" Vi förgyller våra lokaler med våra fyrbenta vänner (hundarna), vi ser såklart gärna att du inte har några problem att omge dig med dessa""
Läs gärna mer om oss på: https://www.smartrecycling.se/
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556774-5046), http://smartrecycling.se
Mätarvägen 17C
)
196 37 KUNGSÄNGEN
För detta jobb krävs körkort.
