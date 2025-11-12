Miljö- och hälsoskyddsinspektör
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Söderköping och Valdemarsviks kommuner har ett gemensamt miljökontor med 14 medarbetare. Vi är ett härligt och erfaret gäng som drivs av stort engagemang. Vi hjälps åt, stöttar och lär av varandra.
Vår målbild är En bra dag på jobbet och vi jobbar för ett arbetsklimat där vi ges möjlighet att ta initiativ, där vi tar ansvar, söker lösningar och hjälper varandra. Din arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktig för oss, liksom dina möjligheter till påverkan och delaktighet i vårt mål och utvecklingsarbete. Och förstås ska vi ha roligt på jobbet! Vi söker dig som vill bidra till en bra dag på jobbet. Därför är dina personliga egenskaper särskilt viktiga.
Våra medarbetare är placerade i båda kommunerna och vi har arbetsplatser i respektive kommunhus. Kontoret är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Söderköping, som även har ett gemensamt plan- och byggkontor med Valdemarsvik. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med en huvudsaklig inriktning på hälsoskyddstillsyn, men det finns även bra möjligheter att arbeta inom miljötillsynen. I rollen ingår att planera, bevaka, driva och utveckla arbetet och tillsynen inom ditt område. Du kommer att få stort förtroende att driva stora delar av ditt jobb självständigt. Hos oss arbetar vi även i team utifrån våra sakområden där vi samarbetar kring många frågor och driver utveckling både inom teamen och på avdelningsnivå. Du behöver därför trivas både i rollen som teamspelare och med att jobba under eget ansvar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad inom miljö- och hälsoskydd eller som har motsvarande kunskaper om miljöbalken. Din bakgrund speglar rejäl kunskap av myndighetsutövning, förvaltningslag, miljöbalk och annan relevant lagstiftning liksom erfarenhet av tillsyn och prövning inom området.
Vårt uppdrag står på två ben: service och myndighetsutövning. I din roll förutsätts att du är trygg, positiv och pedagogisk i din kommunikation och trivs med att ge råd och vägledning likväl som att du kan ta på dig myndighetsrollen när det behövs. I rollen som myndighetsperson är det viktigt att vara noggrann och att hålla deadlines. Den kräver även att man kan kommunicera på god svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då delar av jobbet sker i fält genom besök behöver du ha B-körkort. Vi har en pool med tjänstebilar och cyklar.
