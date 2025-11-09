Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vill du vara med och göra skillnad i vacker fjällmiljö? Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör till vår gemensamma miljö- och byggavdelning för Berg och Härjedalens kommuner. Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Kommunerna Berg och Härjedalen har en gemensam miljö- och byggavdelning och miljö- och byggnämnd. Sammanlagt är vi cirka 45 medarbetare som arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskydd, miljöövervakning, livsmedel, alkohol, bygg, plan och GIS/mät. På enheten för miljö, livsmedel och alkohol arbetar 17 personer varav åtta stycken är miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Vi söker nu efter en ny kollega för tillsvidareanställning. Våra kontor finns i orterna Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Sveg, Hackås och Svenstavik. Vi ser gärna att du vill vara placerad i Sveg. Då kontoren ligger relativt långt från varandra utförs stora delar av arbetet via Teams och andra kommunikationsverktyg och det finns stora möjlighet att arbeta på distans.
Vi arbetar för serviceinriktad och förtroendeingivande myndighetsutövning i Berg och Härjedalens kommuner.
I rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår att genomföra tillsyn, samt att handlägga inkommande ärenden kopplade till miljö- och hälsoskydd. Arbetet är intressant och omväxlande och erbjuder goda möjligheter till utveckling inom olika områden. Inom hälsoskydd ingår bland annat tillsyn av skolor, förskolor och bassängbad. Miljöskydd handlar om tillsyn av miljöfarlig verksamhet som exempelvis industrier, bensinstationer, avloppsreningsverk, vindkraft och förorenade områden. I arbetet ingår också att handlägga tillstånd och anmälningar för bland annat små avlopp, miljöfarliga verksamheter och värmepumpar samt svara på remisser. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för miljöskydd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom miljö- och hälsoskydd eller motsvarande som inkluderar miljölagstiftning på universitets-eller högskolenivå som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Kunskap om praktisk tillämpning av lagstiftningen för området, främst miljöbalken, är meriterande. Erfarenhet från arbete inom miljö- och hälsoskydd likaså, särskilt erfarenhet av arbete med miljöskydd, exempelvis tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenad mark.
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, är ett krav. Datorvana är meriterande, i synnerhet från arbete med Ecos2. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav, då delar av ditt arbete kommer att ske på olika platser i kommunerna.
Både Berg och Härjedalen är samiska förvaltningskommuner och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör och för att trivas tillsammans med oss ser vi att du är handlingskraftig, serviceinriktad samt har lätt för att samarbeta. God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, är en nödvändighet. Att vara lyhörd är särskilt viktigt samt förmåga att snabbt sätta sig in i olika ärenden. Vi ser också att du kan hantera och självständigt prioritera bland flera, pågående arbetsprocesser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande miljö där du kommer att arbeta nära kollegor, verksamhetsutövare och politiker i en vacker fjällmiljö.
Hos oss är balans i livet viktigt! Möjlighet finns för distansarbete, flextid, semesterväxling och pensionsväxling. Vi har en förmånsportal med en stor bredd av erbjudanden och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme.
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Urval och kallelse till intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalen!
Kontaktinformation
Elin Stenberg, Miljöchef, 0687-165 75, elin.stenberg@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00, joannasundin@gmail.com
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Arbetsplats
Ängesvägen 4
845 31 Svenstavik Ersättning
