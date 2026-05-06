MIG/MAG Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Kristianstad Visa alla svetsarjobb i Kristianstad
2026-05-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vill du arbeta i ett stabilt och växande företag med stark laganda och hög yrkesstolthet? Vi söker nu en skicklig och engagerad svetsare som vill bli en del hos vår kund strax utanför Kristianstad.
Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta med tillverkning och montering av stålkonstruktioner enligt ritning. Arbetet innefattar främst MIG/MAG-svetsning, men även andra metoder kan förekomma beroende på projekt.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen.
Arbetet är på 2-skift.
Med start enligt överenskommelse. Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av svetsning, gärna MIG/MAG
Kan läsa och förstå tekniska ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med praktiskt arbete och har god samarbetsförmåga
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Svetscertifikat enligt gällande standarder
Erfarenhet av andra svetsmetoder (TIG, MMA)
Truck- eller traverskort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9895761