Microsoft 365 Specialist
2025-09-30
Är du en passionerad Microsoft 365-expert som brinner för att skapa en effektiv och modern digital arbetsplats? Vi söker en engagerad och tekniskt skicklig Microsoft 365 Specialist som vill spela en nyckelroll i att optimera vår kunds IT-miljö.
I denna roll ansvarar du för att administrera, underhålla och vidareutveckla Microsoft 365-plattformen, inklusive Exchange, Teams och SharePoint. Du kommer även att utbilda Servicedesk, stödja det globala onsite-supportteamet och bygga komplexa SharePoint-webbplatser för kommunikation och intressenthantering.
Dina arbetsuppgifter: Driva process- och arbetsförbättringar inom M365-området.
Implementera och leda interna IT-projekt kopplade till IT-arbetsplats och Microsoft 365.
Hantera och lösa avancerade supportärenden (L3) samt dela kunskap med L1/L2-teamet.
Analysera och identifiera rotorsaker vid återkommande tekniska problem.
Stödja utvecklingen av strategin för O365-plattformen tillsammans med Head of IT, Service Desk och Digital Workplace-teamet.
Samarbeta med interna och externa stakeholders såsom Microsoft, Microsoft-partners och konsulter.
Din profil: Minst 2 års erfarenhet som specialist inom Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint).
God teknisk kompetens inom Azure.
Erfarenhet av incidenthantering och eskalationsprocedurer enligt ITIL.
Erfarenhet av systemadministration inom O365 samt hantering av L2- och L3-ärenden.
Vi tror att du är: Teknikintresserad och lösningsorienterad.
Självgående, driven och effektiv i ditt arbete.
Prestigelös, flexibel och kreativ med en vilja att utvecklas.
Serviceinriktad och kommunikativ med god förmåga att förmedla teknisk information.
Flytande i engelska, både i tal och skrift.
En lagspelare med god analytisk förmåga som gärna delar med sig av sin kunskap.
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
