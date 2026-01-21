Merchant KYC Analyst Stockholm
Om uppdraget
Som Merchant KYC Analyst ansvarar du för att säkerställa effektiva och riskbaserade processer för onboarding och löpande kundkännedom av företagskunder. Du arbetar med både nya och befintliga merchants och gör självständiga bedömningar av risk, affärsmodell, ägarstruktur och transaktionsflöden i linje med gällande regelverk. Rollen kräver hög noggrannhet, gott omdöme och förmåga att hantera komplexa bolagsstrukturer i en regulatorisk kontext.
Du äger dina ärenden från start till mål, dokumenterar tydliga riskbedömningar och samarbetar nära interna intressenter inom kommersiella team, compliance, legal och teknik.
Dina arbetsuppgifter
I rollen genomför du CDD för nya företagskunder samt hanterar löpande due diligence för befintliga merchants. Du granskar och verifierar kunddokumentation med hjälp av både interna och externa datakällor och analyserar affärsmodeller, ägar- och kontrollstrukturer samt flöden av medel. Arbetet inkluderar även sanktions- och PEP-screening, enhanced due diligence och granskning av adverse media. Du säkerställer att kundprofiler är uppdaterade och korrekta samt eskalerar identifierade risker vid behov. Vid behov har du även dialog med interna team och direkt med merchants.
Din profil
Du har minst tre års erfarenhet av corporate eller institutional KYC/CDD och är van att arbeta i reglerade miljöer såsom bank, betalningar eller finansiella tjänster. Du har god förståelse för EU:s regulatoriska krav och känner dig trygg i att fatta riskbaserade beslut. Som person är du analytisk, strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att arbeta självständigt och ta ägandeskap för dina ärenden. Du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift. Kunskap i SQL är meriterande.
Plats & struktur
Plats: Stockholm Arbetsmodell: Hybrid - 3 dagar på plats, 2 dagar på distans Start: ASAP Period: 3 månader initialt, med möjlighet till förlängning Språk: Engelska (full professional)
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
