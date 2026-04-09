Merchandiser i Linköping - ca 2 dagar/vecka (Start omgående)

Sweden In-Store Marketing AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2026-04-09


Är du självgående, noggrann och gillar att skapa snygga butiksmiljöer? Tycker du om ett rörligt arbete där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som merchandiser hos oss arbetar du med att plocka upp och exponera varor åt våra uppdragsgivare i butik. Du ser till att hyllor hålls påfyllda, varor exponeras enligt planogram och att butiken alltid känns inspirerande och välorganiserad.
Du kommer att arbeta självständigt ute i butik, men är en viktig del av vårt team som tillsammans säkerställer hög kvalitet i varje uppdrag.
Vi söker dig som:

Är självgående och tar ansvar för dina uppdrag

Är noggrann och har öga för detaljer

Har ett positivt och energifyllt sätt

Trivs med ett rörligt arbete och kundkontakt

Har möjlighet att starta omedelbart

Vi erbjuder:

Upplärning innan start - du får allt stöd du behöver

Ett flexibelt arbete ca 2 dagar per vecka

Stöttning från ett engagerat team

Ett varierat jobb med stor frihet under ansvar

Start: Omgående
Placering: Linköping

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537764-1937522".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweden In-Store Marketing AB (org.nr 556271-1340), https://karriar.instoremarketing.se
Harstenagatan 13 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Arbetsplats
InStoreMarketingAB

Jobbnummer
9845299

