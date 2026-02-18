Merchandiser Butikssäljare
2026-02-18
Merchandiser till Drivabolagen AB
Vill du arbeta i ett växande bolag där kvalitet, noggrannhet och kundupplevelse står i fokus? Trivs du med ett praktiskt och självständigt arbete där du får skapa synliga resultat ute i butik? Då kan du vara vår nästa merchandiser!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som Merchandiser hos Drivabolagen AB är du en viktig del av vårt leveransteam och vårt ansikte utåt i butik. Du ansvarar för att säkerställa att våra kunders produkter exponeras och presenteras enligt överenskommelse - alltid med hög kvalitet och känsla för detaljer.
Du arbetar nära våra kundansvariga säljare och fungerar som den utförande länken som ser till att kundens önskemål blir verklighet i butik.Dina arbetsuppgifter
Genomföra merchandising- och exponeringsuppdrag i butik
Säkerställa att arbetet utförs enligt kundens riktlinjer och önskemål
Bygga och underhålla produktplaceringar och kampanjytor
Säkerställa god ordning, synlighet och säljande exponering
Rapportera genomfört arbete enligt rutin
Ha löpande dialog med kundansvarig säljare kring uppdrag och förbättringsmöjligheter
Vi söker dig som
Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
Trivs med ett rörligt och praktiskt arbete
Är ansvarstagande och självgående
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande i butik
Har B-körkort
Meriterande är tidigare erfarenhet av merchandising, butik eller dagligvaruhandel.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom ett expansivt bolag
Ett engagerat team och tydliga arbetsrutiner
Konkurrenskraftiga villkor
Tjänstebil enligt överenskommelseSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: christian@drivabolagen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Merchandiser". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drivabolagen AB
(org.nr 556202-9966), http://www.drivabolagen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef
Christian Jennerheim christian@drivabolagen.se 070-583 77 70 Jobbnummer
9750915