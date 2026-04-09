Mekniker
Har du ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt? Vill du vara med och hålla Sveriges godstrafik i rullning och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som mekaniker hos vår kund får du en viktig roll där du arbetar med underhåll, reparation och felsökning av godståg. Arbetet är varierande och innefattar både planerat underhåll och mer avancerade tekniska insatser. Du arbetar såväl självständigt som i team och är en nyckelperson i att säkerställa att tågen är säkra och driftsäkra.
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vår kund är ett etablerat svenskt logistikföretag med starkt fokus på hållbara och klimatsmarta transporter. Genom att kombinera modern teknik, hög säkerhet och miljömedvetenhet är de med och driver utvecklingen av framtidens logistiklösningar. Du blir initialt anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos vår kund under de första 6 månaderna. Målsättningen är en långsiktig lösning där du på sikt kan bli direktanställd hos kunden.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten hänvisas till info@pn.se
. Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker kommer du att:
Utföra service, underhåll och reparation av godståg och tillhörande utrustning
Felsöka och åtgärda tekniska problem
Arbeta förebyggande för att säkerställa hög driftsäkerhet
Bidra till ett säkert och effektivt transportflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet av och intresse för mekanik samt är praktiskt lagd
Har ett lösningsorienterat arbetssätt
Har goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom teknik, fordon, industri eller liknande
Erfarenhet av svets och/eller svarv
Truck- och/eller traverskort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och arbetsam
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Ort: Eskilstuna
Urval: Sker löpande
Observera att säkerhetsprövning i form av drogtest kan förekomma inför anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Eskilstuna Kontakt
Leveranschef
Linn Östin linn.ostin@pn.se +460733331191 Jobbnummer
9845693