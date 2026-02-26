Mekatronikingenjör till ledande företag

A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-02-26


Vill du arbeta i en miljö där teknik, precision och samhällsvikt möts? Gillar du kombinationen av utveckling, test och verklig leverans ute hos kund? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Nu söker vi en mekatronikingenjör till ett högteknologiskt bolag som arbetar med avancerade inspektioner och produktutveckling inom energisektorn. Här blir du en del av ett specialistteam som tar fram lösningar som används både internt och internationellt.
Bolaget är en del av en större europeisk koncern och samarbetar tätt med kollegor i flera länder. Teamet består av cirka 50 personer, där majoriteten arbetar operativt i projekt. Det finns även en egen labbavdelning där produkter utvecklas och tillverkas.
Om rollen
Som Mekatronikingenjör arbetar du i en projektstyrd roll i en tekniskt modern miljö med höga kvalitetskrav. Du jobbar med lågvolt och avancerade system kopplade till energianläggningar. Resor förekommer, främst inom Norden, vanligtvis en till två veckor per tillfälle och någon eller några gånger per år. Du reser tillsammans med kollegor från teamet.
Du introduceras i flera parallella projekt för att snabbt få en bred förståelse för teknik, processer och organisation. För att ge dig bästa möjliga start får du även en tilldelad mentor.
Ditt huvudansvar kommer bland annat innebära:

Testutveckling och produktutveckling

Delansvar i utvecklingsprojekt och kundleveranser

Delta i kundprojekt och tekniska leveranser samt vara med och vidareutveckla bolagets produkter och lösningar.

Arbeta i tekniskt avancerade miljöer med höga krav på kvalitet och struktur.

Skallkrav

YH/Högskoleingenjör eller civilingenjör inom mekatronik eller annan relevant bakgrund

Svenska och engelska i tal och skrift

2-5 års relevant erfarenhet

Kunskap i Elcad

Vana att rita kretskort

Erfarenhet av SolidWorks eller liknande system

Meriterande

Erfarenhet av programmering

Arbetat med elritningar

Efarenhet av rotation/mekanik

Erfarenhet av att montera kretskort

OFP certifikat eller mekaniserade certifikat

Personliga egenskaper
Du tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt. Du trivs i en miljö där processer och struktur är en självklar del av vardagen. Du är bekväm med engelska som arbetsspråk och har lätt för att samarbeta i internationella sammanhang.
Det här är en roll för dig som vill arbeta med teknik som gör skillnad på riktigt. I en miljö där kvalitet är avgörande och där din kompetens är en viktig del av helheten.
Övrigt Information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag med en anställning hos oss på A-hub med ambition från parter om direktanställning hos slutkund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7298066-1864219".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
9766547

