Mekatronikingenjör till ledande företag

Vill du arbeta i en miljö där teknik, precision och samhällsvikt möts? Gillar du kombinationen av utveckling, test och verklig leverans ute hos kund? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Nu söker vi en mekatronikingenjör till ett högteknologiskt bolag som arbetar med avancerade inspektioner och produktutveckling inom energisektorn. Här blir du en del av ett specialistteam som tar fram lösningar som används både internt och internationellt.
Bolaget är en del av en större europeisk koncern och samarbetar tätt med kollegor i flera länder. Teamet består av cirka 50 personer, där majoriteten arbetar operativt i projekt. Det finns även en egen labbavdelning där produkter utvecklas och tillverkas.
Om rollen
Som Mekatronikingenjör arbetar du i en projektstyrd roll i en tekniskt modern miljö med höga kvalitetskrav. Du jobbar med lågvolt och avancerade system kopplade till energianläggningar. Resor förekommer, främst inom Norden, vanligtvis en till två veckor per tillfälle och någon eller några gånger per år. Du reser tillsammans med kollegor från teamet.
Du introduceras i flera parallella projekt för att snabbt få en bred förståelse för teknik, processer och organisation. För att ge dig bästa möjliga start får du även en tilldelad mentor.
Ditt huvudansvar kommer bland annat innebära:
Testutveckling och produktutveckling
Delansvar i utvecklingsprojekt och kundleveranser
Delta i kundprojekt och tekniska leveranser samt vara med och vidareutveckla bolagets produkter och lösningar.
Arbeta i tekniskt avancerade miljöer med höga krav på kvalitet och struktur.
Skallkrav
YH/Högskoleingenjör eller civilingenjör inom mekatronik eller annan relevant bakgrund
Svenska och engelska i tal och skrift
2-5 års relevant erfarenhet
Kunskap i Elcad
Vana att rita kretskort
Erfarenhet av SolidWorks eller liknande system
Meriterande
Erfarenhet av programmering
Arbetat med elritningar
Efarenhet av rotation/mekanik
Erfarenhet av att montera kretskort
OFP certifikat eller mekaniserade certifikat
Personliga egenskaper
Du tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt. Du trivs i en miljö där processer och struktur är en självklar del av vardagen. Du är bekväm med engelska som arbetsspråk och har lätt för att samarbeta i internationella sammanhang.
Det här är en roll för dig som vill arbeta med teknik som gör skillnad på riktigt. I en miljö där kvalitet är avgörande och där din kompetens är en viktig del av helheten.
