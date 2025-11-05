Mekanisk Konstruktör Till Dcos
2025-11-05
DCOS erbjuder kundanpassade elektriska automationslösningar med fokus på användarvänlighet, effektivitet och tillförlitlighet - allt för att maximera våra kunders produktivitet. Ofta utför vi sk. Retrofits, där ett ålderstiget driv- och styrsystem byts ut hos kund mot en nyutvecklad systemlösning from DCOS, inte sällan bibehållen produktion.
Våra kunder återfinns över hela världen och vi verkar huvudsakligen inom tryck- och förpackningsbranschen. Bolaget startades 2004 och är under ständig tillväxt i takt med att efterfrågan på bolagets lösningar och produkter ökar. Vårt huvudkontor finns i Kinna samt våra dotterbolag i USA, Tyskland och i Åmål.
Läs mer om oss på www.dcos.se
Tjänstebeskrivning
DCOS utvecklar och levererar avancerade automationslösningar till tryckindustrin världen över. Vi växer och söker en mekanisk konstruktör som vill arbeta brett - från konstruktion och projektering till installation och montage ute hos kund. Här får du vara med där tekniken möter verkligheten.
Du kommer att:
• Arbeta med konstruktion och projektering av mekaniska lösningar till våra automationssystem
• Ta fram ritningar, layouter och teknisk dokumentation
• Skapa BOM listor och ta fram underlag för produktion av mekaniska detaljer
• Produktutveckla våra system
• Delta i hela processen - från idé till färdig installation
• Samarbeta nära med kollegor inom el, mjukvara, produktion och service
• Genomföra projektering och installationer hos kunder runt om i världen
• Vid behov delta praktiskt i montage och driftsättning på platsKvalifikationer
Vi söker en nyfiken, händig och social ingenjör som trivs både med tekniska utmaningar och i samarbete med andra. Du har lätt att kommunicera och gillar att arbeta i team - både på kontoret och ute hos kund.
Du har:
• Relevant teknisk utbildning (maskinteknik eller motsvarande)
• Några års erfarenhet av mekanisk konstruktion
• God vana av 2D och 3D-CAD, gärna Inventor
• Förståelse för tillverkning, montage och praktisk problemlösning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Möjlighet och vilja att resa internationellt
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från automations-, maskin- eller processindustri
• Erfarenhet av installation eller fältarbete
• Erfarenhet av Monitor ERP
Bra för dig att veta:
• Tjänsten är på heltid
• Placeringsort Kinna
• Resor internationellt ingår
Hos DCOS blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete, teknikintresse och nyfikenhet värderas högt.
Vi erbjuder en roll med stor variation, internationella kontakter och möjlighet att se konkreta resultat av ditt arbete - från ritbord till färdig lösning hos kund.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Varmt välkommen med din ansökan!
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Ninni Svahn på tel. 0769-48 43 33.
