Mekanisk Designer till Corrpal Systems i Ystad
EQuality Rekrytering & Interim AB / Grafiska jobb / Ystad Visa alla grafiska jobb i Ystad
2026-07-09
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Corrpal Systems i Ystad tillverkar, säljer och installerar maskinlinjer för materialhantering till wellpappindustrin. Vi är en ledande aktör inom vår nisch och vår styrka är vår svenska kvalitet och vår förmåga att flexibelt lösa våra kunders olika behov.
Just nu söker vi en mekanisk designer som vill bli en del av ett engagerat, målinriktat och stöttande team. Idag består teamet av sex kollegor som arbetar nära varandra, delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra att lyckas. Tillsammans tar vi ansvar för att leverera hög kvalitet i varje projekt och skapa lösningar vi är stolta över.
Om rollen
I rollen som mekanisk designer kommer du att utveckla, konstruera och anpassa mekaniska lösningar för våra maskiner och vår utrustning. Genom att omsätta kund- och funktionskrav till genomtänka och tillverkningsbara konstruktioner bidrar du till hög kvalitet, effektiv produktion och tillförlitliga leveranser till våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och konstruera mekaniska lösningar för maskiner och maskinlinjer
Ta fram 3D-modeller, ritningar och teknisk dokumentation
Delta i kravspecifikation och konceptframtagning tillsammans med projektteam
Anpassa konstruktioner efter kundspecifika behov
Säkerställa att konstruktioner följer gällande standarder, direktiv och interna riktlinjer
Samarbeta med produktion, montage, service, inköp och automation för att säkerställa tillverkningsbarhet
Delta vid prototypbyggnation, test och verifiering
Bidra till förbättring och standardisering av mekaniska lösningar
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs med att kombinera praktiskt arbete med problemlösning. Du är inte rädd för att ta egna initiativ, kavla upp ärmarna när det behövs och motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Som person är du analytisk, strukturerad och kreativ. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, tycker om att samarbeta med andra och kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt. Du trivs i en miljö där idéer delas, utvecklas och omsätts i praktiken – och där du får möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi ser gärna att du har
3-5 års arbetslivserfarenhet inom maskindesign, maskintillverkning eller liknande
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
God förståelse inom materiallära och tillverkningsprocesser
Goda kunskaper inom CAD (Inventor och Autodesk Suite)
Talar svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ERP system (Monitor G5)
Kandidat eller Master som maskiningenjör eller liknandePubliceringsdatum2026-07-09Om företaget
Corrpal Systems AB i Ystad tillverkar, säljer och installerar maskinlinjer för materialhantering till wellpappindustrin. Vi är en ledande aktör inom vår nisch och vår styrka är vår svenska kvalitet och vår förmåga att flexibelt lösa våra kunders olika behov.
Med egen kompetens i huset tillverkar vi och levererar cirka 30–40 maskiner per år. Våra kunder finns huvudsakligen i Europa, men våra installationer finns över hela världen. Corrpal Systems omsätter ca. 300 msek och har 50 anställda.
På Corrpal Systems AB får du arbeta i ett växande företag med korta beslutsvägar, teknik i framkant och stort utrymme för egna initiativ. Vi tror starkt på att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv är viktigt för att göra Corrpal Systems till ett bra, utvecklande och roligt ställe att arbeta på.
Läs mer om oss på vår hemsida: www.corrpal.com
Du kan även läsa mer om vår ägare Göpfert Maschinen GmbH, www.goepfert.de,
som är världsledande på konverteringsmaskiner till wellpappindustrin.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är 4/9. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår. Ansöker du vecka 29-31 kommer det dröja någon vecka med återkoppling, men vi kommer höra av oss till alla och tar inget beslut innan efter det.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering, lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Corrpal Systems samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040673-2094267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EQuality Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559451-1536), https://www.equality.nu
Koppargatan 5 (visa karta
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271 39 YSTAD Jobbnummer
9998019