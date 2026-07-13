Mekanikkonstruktör till Envirotainer!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-13
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Från San Francisco till Salvador till Seoul, människor världen över förväntas idag leva långa och hälsosamma liv och läkemedel behöver nå alla delar av jordklotet. Envirotainer säkerställer att temperaturkänsliga läkemedel fraktas från där de produceras till patienten på ett säkert sätt och tillsammans arbetar vi för att möta våra kunders behov av innovativa och pålitliga lösningar – tillgängliga från vilken plats som helst till vilken destination som helst. Har du några års erfarenhet inom mekanikkonstruktion och är redo för nästa steg? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Envirotainer grundades 1985 och har idag mer än 10 000 aktiva temperaturkontrollerade containrar världen över. Vi fraktar dagligen miljontals doser läkemedel för alla typer av läkemedelstillverkare och täcker idag över 2000 farmaceutiska handelsfält i över 100 länder och 300 flygplatser. Med över 40 års branscherfarenhet litar världens största läkemedelstillverkare på våra produkter och att vi levererar – från stora volymer av läkemedel till enskilda patientprover. Envirotainer har idag ca 450 medarbetare globalt varav runt 150 medarbetare på kontoret och produktionen i Rosersberg. Som mekanikkonstruktör tillhör du ett mekanikteam om 8 medarbetare fördelat på en svensk och en tysk site. Utöver ditt närmsta team samarbetar du även med produktionen, underhållsorganisationen, övriga ingenjörsteam och inköp och du rapporterar till Head of Design & Mechanics.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Hej! Jag heter Karl och är chef för vår mekanikkonstruktionsgrupp, dvs den grupp som jobbar med mekaniska konstruktioner och mekaniska sakfrågor för våra produkter. Jag har jobbat i företaget sedan 2011 i lite olika roller inom R&D. Ibland får jag frågan om vad som gjort att jag har stannat så länge inom Envirotainer och mitt svar är att det aldrig blir långtråkigt här. Vi är på en ständig utvecklingsresa och det finns alltid något att hugga tag i. Det är en känsla som gör att jag, och min grupp, ser fram emot att komma till jobbet varje dag."
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med en mycket samhällsviktig produkt - Våra kylcontainrar transporterar livsviktiga läkemedel och ditt arbete är en viktig del i kedjan att säkra tillgången till viktiga läkemedel världen över.
Närhet till hela kedjan– Du arbetar nära både utveckling, produktion, inköp och underhåll, med direkt tillgång till de som bygger och servar produkterna.
Utvecklingsmöjligheter – Här får du möjlighet att bidra med din kunskap i ett företag som ständigt mognar och utvecklas men också jobba nära seniora kollegor med gedigen kunskap från bolaget som vi tror kommer bidra till din fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
För denna roll söker vi dig med kunskap och intresse för olika typer av mekanikrelaterade frågor. Vi använder olika designstrategier beroende på vårt aktuella behov. Ibland ligger fokus på låg tillverkningskostnad och enkel produktion, andra gånger på funktionalitet, reparerbarhet eller flexibilitet. En central del i vår utveckling är också att nå en bra balans mellan vikt och funktion eftersom våra produkter fraktas med flyg. Vi arbetar därför aktivt med att minimera vikt, både av prestanda- och klimatskäl.
Du kommer exempelvis...
Genomföra utredningar, rotorsaksanalyser (RCA) och andra analyser som utgör en central del av gruppens arbete.
Arbeta med dokumentation och ritningar, inklusive ritningsrättningar, komponentspecifikationer och andra tekniska underlag.
Förbereda konstruktioner (t.ex. koncept, modeller, ritningar/specifikationer och beskrivningar) samt klassificeringar för nya konstruktioner eller ändringar av befintliga.
Genomföra konstruktionsgranskningar och bidra till förbättrade granskningsrutiner, checklistor och standarder.
Förbereda testspecifikationer samt utföra tester och demonstrera kravuppfyllnad inom ditt tekniska område.
Vi söker dig som
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, intresse för tjänsten och Envirotainer som företag. Vi ser att du är en person med ett stort tekniskt intresse, en strukturerad approach och en god samarbetsförmåga som gärna delar med dig av din kunskap till andra.
Utöver det har du...
En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mekanik, mekatronik, elektronik eller liknande
Minst några års arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion
Goda kunskaper i engelska och svenska då båda språken används i arbetet
Övrigt information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Rosersberg
Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Personlighet- och problemlösningstest
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work
Intervjuer med Envirotainer
Referenstagning + beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5MWFMM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10000725