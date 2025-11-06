Mekanikkonstruktör till Ekatech
Nåvi AB / Maskiningenjörsjobb / Gislaved Visa alla maskiningenjörsjobb i Gislaved
2025-11-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nåvi AB i Gislaved
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ulricehamn
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ekatech Automation är ett starkt växande företag inom robotautomation med fokus på träindustrin och specialpalltillverkning. De är unika med egna robotbaserade produkter och levererar kompletta maskiner till kunder i Sverige och Europa. Produktutveckling och montage sker i deras lokaler i Smålandsstenar, där de även har sitt huvudkontor, medan vissa delkomponenter tillverkas hos lokala underleverantörer.
Ekatech är ett familjeägt bolag med starkt fokus på kvalitet, innovation och samarbete. Hos dem får du möjlighet att bidra i tekniska utvecklingsprojekt med korta beslutsvägar och stor frihet.
Utmaningen
Som mekanikkonstruktör hos Ekatech får du en central roll i utvecklingen av företagets automationslösningar. Du arbetar med mekanisk konstruktion av komponenter och system i nära samarbete med produktutveckling och produktion. Rollen innebär design, vidareutveckling och förbättring av kundanpassade automationslösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mekanisk konstruktion i SolidWorks eller liknande CAD-program
Ta fram lösningsförslag och koncept i nära dialog med interna team
Tekniska beräkningar och dokumentation
Delta i innovations- och förbättringsarbete
Bidra till produktutveckling och vidareutveckling av system
Resor inom Sverige och Europa kan förekomma för kundmöten och projektuppföljning.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, strukturerad och självgående, med erfarenhet av mekanisk konstruktion - gärna inom automation eller maskinutveckling. Du trivs med ansvar och vill bidra till utvecklingen av innovativa tekniska lösningar.
För att lyckas i rollen behöver du:
Mycket goda kunskaper i SolidWorks eller liknande CAD-program
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Tekniskt intresse och vilja att bidra till utveckling
Meriterande:
Kunskap inom CE-märkning, elkonstruktion eller PLC-programmering
Erfarenhet av kundkontakt och tekniska lösningsförslag
Språkkunskaper i tyska eller franska
Varför Ekatech?
En nyckelroll i ett växande familjeägt bolag med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka arbetssätt, produkter och tekniska lösningar
Frihet att testa nya idéer och bidra till innovation
En dynamisk arbetsmiljö med nära samarbete mellan teknik, sälj och produktion
Placeringsort: Smålandsstenar
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317) Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning Kontakt
Rasmus Lindholm rasmus@navirekrytering.se 0761712890 Jobbnummer
9591728