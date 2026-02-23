Mekanikkonstruktör inom formsprutad plast
2026-02-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Ta chansen att bli mekanikkonstruktör på ett
världsledande företag i Huskvarna. Du får möjligheten att ta plats i ett förutvecklingsteam
som arbetar med konstruktion av nästa generations lösningar och framför allt
med konstruktion inom formsprutade plastdetaljer. Du erbjuds stora möjligheter
för utveckling och ansvar och även att få arbeta i en innovativ miljö.
Om rollen
Som Mekanikkonstruktör
har du varierande dagar. Du jobbar projektbaserat och är en del av produktens
resa från början till slut. Det innebär att jobba med konceptutveckling, möten
med projektledare, rita i CAD och testning både i labb och utomhus.
Du arbetar med att
utveckla nya produkter och att förbättra befintliga produkter med exempelvis
nya funktioner eller förbättringar.
För att generera dina
3D-modeller så använder du Catia V5. Du förväntas att driva, planera och
hantera arbetet inom projekten på ett självständigt och ansvarstagande sätt
samt sköta kontakten med olika funktioner som labb, beräkning och externa
samarbetspartners.
Du erbjuds:
Arbeta med spännande
produkter i absolut framkant
Arbeta med framtida
lösningar och idéer för kommande produkter
Erfarenhetsutbyte med
kunniga kollegor
Stora
utvecklingsmöjligheter
Ett härligt team som
skrattar och har roligt ihop
I tjänsten som mekanikkonstruktör
söker vi dig som har:
Vi ser att du är
utbildad inom maskinteknik eller mekanikkonstruktion och gärna med inriktning
mot produktutveckling och design. Du kan vara nyutexaminerad eller ha några års
erfarenhet, gärna inom konsumentprodukter så att du har erfarenhet av hur
liknande produktutvecklingsprocesser ser ut.
Vi lägger stor vikt
vid dina personliga egenskaper och som person är du uppfinningsrik, nyfiken,
kreativ samt drivande och engagerad. Det gäller också att du vågar fråga din
omgivning för att ta dig framåt och för att lära av erfarenheten som finns.
Skallkrav
Lägst
högskoleingenjör, gärna med inriktning mot produktutveckling, mekanik och
hållfasthet
Dokumenterad
konstruktionserfarenhet av formsprutade plastkomponenter
Flytande svenska &
engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av
PDM-system
Erfarenhet av
3D-modellering i Catia V5, solid samt ytmodellering
Kunskap om
måttsättning med form- och lägestoleranser
kostnadskalkylering på detalj- och produktnivå
Erfarenhet av att
driva metodutveckling för produktprovning och produktutveckling
Erfarenhet av
validerande provning Om företaget
Vår kund är ett
internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling. De är
världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat &
offentlig sektor
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via
Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund. Anställningsvillkor
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: Heltid,
dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi går igenom
ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag. Ansök redan idag! Så ansöker du
