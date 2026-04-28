Mekanikkonstruktör
På Krets Consulting Group bygger vi ett konsultbolag där teknik, människor och långsiktighet hänger ihop på riktigt. Vi kombinerar erfarenhet från produktutveckling och produktion med en stark tro på självledarskap, gemenskap och utveckling.
Nu söker vi mekanikkonstruktörer som vill ta sig an spännande uppdrag inom försvars -och verkstadsindustrin.
Om rollen
Du kliver in i ett konstruktionsteam som arbetar med utveckling och vidareutveckling av tekniskt avancerade produkter i en miljö där kvalitet, noggrannhet och struktur är avgörande.
Du arbetar ofta i projektdrivna organisationer där du är med hela vägen - från idé och förstudie till färdig lösning och implementation i produktion.
Det här kommer du att göra
Ta fram sammanställnings- och detaljkonstruktioner i CAD samt arbeta i PLM-system
Arbeta med förbättringar och förändringar i befintliga konstruktioner
Bidra till utveckling av metoder, processer och arbetssätt
Stötta produktion vid byggnation och anpassningar
Delta i förstudier och bidra i tekniska lösningsförslag
Ta fram provningsdokumentation, arbetsunderlag och kontrollunderlag
Vi tror att du har
Teknisk utbildning från gymnasium, högskola eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av mekanikkonstruktion (ca 4-7 år)
God vana av CAD-verktyg, t.ex. Inventor, SolidWorks eller AutoCAD
Erfarenhet av att arbeta strukturerat i en teknisk miljö
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Extra plus om du även har
Erfarenhet av att driva eller leda tekniska projekt
Bakgrund inom försvars/flyg/tågindustrin
Vana av PDM/PLM-system
Grundläggande förståelse för el/elektronik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7646801-1970200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krets Consulting Group AB
