Mekanikkonstruktör

Krets Consulting Group AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2026-04-28


Mekanikkonstruktör
På Krets Consulting Group bygger vi ett konsultbolag där teknik, människor och långsiktighet hänger ihop på riktigt. Vi kombinerar erfarenhet från produktutveckling och produktion med en stark tro på självledarskap, gemenskap och utveckling.
Nu söker vi mekanikkonstruktörer som vill ta sig an spännande uppdrag inom försvars -och verkstadsindustrin.

Om rollen

Du kliver in i ett konstruktionsteam som arbetar med utveckling och vidareutveckling av tekniskt avancerade produkter i en miljö där kvalitet, noggrannhet och struktur är avgörande.
Du arbetar ofta i projektdrivna organisationer där du är med hela vägen - från idé och förstudie till färdig lösning och implementation i produktion.
Det här kommer du att göra
Ta fram sammanställnings- och detaljkonstruktioner i CAD samt arbeta i PLM-system

Arbeta med förbättringar och förändringar i befintliga konstruktioner

Bidra till utveckling av metoder, processer och arbetssätt

Stötta produktion vid byggnation och anpassningar

Delta i förstudier och bidra i tekniska lösningsförslag

Ta fram provningsdokumentation, arbetsunderlag och kontrollunderlag

Vi tror att du har
Teknisk utbildning från gymnasium, högskola eller motsvarande erfarenhet

Några års erfarenhet av mekanikkonstruktion (ca 4-7 år)

God vana av CAD-verktyg, t.ex. Inventor, SolidWorks eller AutoCAD

Erfarenhet av att arbeta strukturerat i en teknisk miljö

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Extra plus om du även har
Erfarenhet av att driva eller leda tekniska projekt

Bakgrund inom försvars/flyg/tågindustrin

Vana av PDM/PLM-system

Grundläggande förståelse för el/elektronik

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Krets Consulting Group AB (org.nr 559145-1074), https://jobb.krets.nu
Västerås Central Station (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Krets Consulting Group

