Mekanikkonstruktör
2025-09-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Sävsjö
, Gislaved
, Värnamo
En världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel med kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik branschOm tjänsten
Som mekanikkonstruktör blir du en viktig del i utvecklingen av framtidens produkter - från teknikstudier och koncept till prototyp och serieproduktion. Du får arbeta med spännande, högteknologiska produkter som verkligen gör skillnad. Rollen innebär ett brett arbetsområde som spänner över både finmekanik och grovmekanik, där du får följa hela produktutvecklingskedjan. Du arbetar nära tillsammans med elektronik-, mjukvara-, optik- och produktionsteknikteam och deltar aktivt i testning av produkter både inhouse och ute hos kunder för att säkerställa att produkterna uppfyller användarnas behov. Du blir en del av ett motiverat och framåtsträvande mekanikteam bestående av engagerade ingenjörer i olika åldrar och med varierande erfarenhet. Här finns en öppen och prestigelös kultur där samarbete och nyfikenhet värdesätts högt.
Din kompetens Ingenjörsutbildning inom mekanik
Goda kunskaper i CAD
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en teamspelare och en nyfiken person med ett starkt driv. Du motiveras av att utforska nya lösningar, testa idéer och ta till dig ny kunskap - alltid med slutanvändarens behov i fokus. Som person är du prestigelös och trygg i att både lyssna in andras perspektiv och fatta egna beslut. Du har ett naturligt samarbete med kollegor i olika discipliner genom en bra kommunikativa förmåga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
Matilda Falk matilda.falk@procruitment.se 076-042 32 30 Jobbnummer
