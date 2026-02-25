Mekanikingenjör
Head Energy Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-02-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Head Energy Sweden AB i Västerås
, Stenungsund
, Göteborg
, Halmstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Mekanikingenör - Framtidens industri & energi
Vill du vara med och forma framtidens produkter och bidra till industrins gröna omställning? På Head Energy får du jobba med högteknologiska utvecklingsprojekt inom Energi, Industri och Produktutveckling - antingen ute hos kund eller in-house.
Vad du får göra hos oss
Som mekanikkonstruktör arbetar du med produkt- och maskinkonstruktion i 3D-CAD, ofta i samarbete med beräkning och elkonstruktion. Du får möjligheten att delta i hela utvecklingskedjan - från idé till driftsättning.
Därför trivs våra medarbetare
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med fokus på din utveckling. Förmåner som inkluderar:
Kollektivavtal & bra pensionsvillkor
5000 kr i friskvårdsbidrag
Löneväxling/pension
Tillgång till fjällstugor
Teamträffar och aktiviteter
"Stabil arbetsmiljö, meningsfulla uppdrag och ett ledarskap som bygger på öppenhet och respekt."
• Daniel Josefsson, medarbetare
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning inom mekanik eller maskinkonstruktion
Har erfarenhet av 3D-CAD, 2D-ritningar och teknisk konstruktion
Är nyfiken, ansvarsfull och gillar att samarbeta
Talar flytande svenska och engelska
Erfarenhet från energibranschen är meriterande.
Om Head Energy
Vi är ett skandinaviskt ingenjörs- och konsultbolag med 950 medarbetare och kontor i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. I Sverige arbetar vi främst inom Industri, Energi och Produktutveckling - alltid med fokus på att ligga steget före.
Urval kommer göras löpande under ansökningstiden. Head Energy använder ett enkelt och användarvänligt kandidatsystem. Genom att länka till ditt CV eller LinkedIn-profil kan du ansöka om våra lediga tjänster med en knapptryckning.#LI-EW1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Energy Sweden AB
(org.nr 559330-6516), https://www.headenergy.se Kontakt
Ehlin Wåhlèn ehlin.wahlen@headenergy.se Jobbnummer
9762164