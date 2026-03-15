Mekaniker / Verkstadsansvarig
2026-03-15
Värmdö Maskin & Trädgård AB söker nu en mekaniker med verkstadsansvar till vår verkstad i Älvsby.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, gillar att skruva och lösa problem, och som vill ta ansvar för att verkstaden fungerar bra i det dagliga arbetet.
Hos oss arbetar du i en mindre verkstad med stor variation i arbetet. Du får arbeta praktiskt med felsökning och reparationer samtidigt som du har kundkontakt och är delaktig i att hålla struktur och ordning i verkstaden.
For rätt person finns möjlighet att ta ett större ansvar för verkstaden och vara med och utveckla arbetssätt och rutiner.

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av trädgårdsmaskiner
Ta emot och lämna ut maskiner till kunder
Kundkontakt kring service och reparationer
Planera och strukturera arbetet i verkstaden
Hålla ordning och struktur i verkstaden
Vid behov hämta och lämna maskiner hos kunder
Enklare försäljning av reservdelar och enstaka maskiner
Vi söker dig som
Är tekniskt kunnig och har mekarvana
Är självgående och initiativtagande
Är ordningsam och strukturerad
Trivs med kundkontakt
Är skötsam och ansvarstagande
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av trädgårdsmaskiner eller småmaskiner
Datorvana
Mekanikerutbildning eller liknande erfarenhet
B-körkort (manuell)

Om tjänsten
Heltid
Arbetsplats: Älvsby, Värmdö
Tillträde enligt överenskommelse
Vi är ett mindre företag där du får ett varierande arbete och möjlighet att ta ansvar i verkstaden.

Så ansöker du
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan och berätta gärna några rader om dig själv samt din erfarenhet av att skruva eller arbeta med maskiner.
Ansökan skickas till:
[info@varmdomaskintradgard.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Värmdö Maskin & Trädgård AB
