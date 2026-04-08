Mekaniker till stoppjobb v32-33
2026-04-08
Vi söker nu engagerade medarbetare till sommarstoppet 2026!
Arbetet omfattar reparation och underhåll inom valsverk och tung industri. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av mekaniska reparationer och underhållsarbete.
Ansvarsområden
Utföra mekaniskt underhåll och reparationer
Följa säkerhetsrutiner och instruktioner på arbetsplatsen
Samarbeta med teamet för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde
Placering: Borlänge Omfattning: Vecka 32-33 Arbetstider: 12 timmars, dag- eller nattskift.
Om dig Vi söker dig som har en bakgrund inom industrin, exempelvis som mekaniker, svetsare eller likvärdig praktisk erfarenhet.
Du är en ordningsam, flexibel och serviceinriktad person. Eftersom säkerheten är en hög prioritet för oss och våra kunder, är det viktigt att du har lätt för att följa instruktioner och är noggrann i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker, svetsare eller liknande
Svenska, flytande i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Heta arbeten-certifikat
SSG-intyg
Svetskunskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringsarbetet sker löpande och platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten, maila oss på leverans@dalaindustrisupport.se
Om oss Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
781 70 BORLÄNGE
