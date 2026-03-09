Mekaniker till kund i Västerås
AB Effektiv Borås / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Uppsala
, Södertälje
eller i hela Sverige
Din framtida arbetsgivare
Vår kund är en etablerad bilverkstad i Västerås som erbjuder service och reparationer av alla bilmärken. Här arbetar erfarna tekniker med allt från felsökning och underhåll till mer avancerade reparationer.
Verksamheten erbjuder även tjänster som AC-service, eftermontering av exempelvis dragkrok och extraljus, däckservice samt försäljning av reservdelar och tillbehör. Fokus ligger på kvalitet, service och att ge kunderna en trygg och professionell upplevelse.
Vad erbjuder rollen?
Som mekaniker hos vår kund kommer du att arbeta med service, felsökning, reparation och underhåll av personbilar samt lättare transportfordon. Arbetet är varierande och innefattar både enklare servicearbeten och mer avancerad diagnostik och reparationer.
Du blir en del av ett engagerat team där kunskap, kvalitet och kundservice står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta med olika bilmärken och utvecklas i din roll som mekaniker i en verkstad med bred kompetens.
Tjänsten inleds som en anställning via Effektiv, men för rätt person finns goda möjligheter till en framtida anställning direkt hos kundföretaget.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för bilar och teknik.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och gillar att lösa problem. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med kollegor och har en positiv inställning till ditt arbete. Du är också serviceinriktad och vill bidra till att kunderna får ett professionellt bemötande och ett väl utfört arbete.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Meriterande är om du har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av arbete som mekaniker eller inom fordonsbranschen.
Är detta din perfekta match?
Här får du möjlighet att bli en del av en verkstad där passionen för bilar står i centrum. Du arbetar tillsammans med kunniga kollegor i en verksamhet som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom bilservice och reparation. Rollen erbjuder ett varierande arbete i en verkstad där kvalitet, kunskap och kundnöjdhet är viktiga delar av vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Andrea.silvano@effektiv.se
eller Mattias.jonsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
#Mekaniker #Bilar #Verkstad #däck #reperationer #fordon #biltillbehör #olja #motor #bildelar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7352187-1882538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Traversgatan 16E (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9786271