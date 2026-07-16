Mekaniker till kund i Falkenberg
Larsson Berg, Dennis / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-07-16
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Mekaniker sökes till kund i Falkenberg
Bergs Rekrytering söker nu en praktiskt lagd och engagerad mekaniker till en etablerad kund i Falkenberg med start vecka 32.
Tjänsten passar dig som trivs med ett varierande arbete där du får arbeta med service, felsökning, reparationer och underhåll av flera olika typer av fordon och maskiner. Arbetet kan bland annat omfatta personbilar, transportbilar, skylifts, kranar, trailers och annan verkstadsutrustning.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som mekaniker kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i en verksamhet där kvalitet, problemlösning och gott samarbete står i fokus. Arbetsdagarna är varierande och du behöver vara bekväm med att ta dig an olika typer av mekaniska problem.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som mekaniker eller liknande tekniskt arbete
Har ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Kan utföra felsökning, service och reparationer
Är arbetsam, ansvarstagande och driven
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Kunskaper i polska är meriterande, men inget krav.
Erfarenhet av tunga fordon, entreprenadmaskiner, hydraulik, svetsning eller fordonsel är också meriterande.
Vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete
Möjlighet att arbeta med många olika typer av fordon och maskiner
En arbetsplats med erfarna och hjälpsamma kollegor
Goda möjligheter att utvecklas inom yrket
Anställning hos ett stabilt och väletablerat företag i Falkenberg
Detta är en rekrytering, du blir således anställd direkt av kund.
Tjänsten är på heltid med placering i Falkenberg. Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan och ditt CV till Bergs Rekrytering. Märk ansökan med "Mekaniker Falkenberg".
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson Berg, Dennis
311 34 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs Rekrytering Jobbnummer
10004610