Mekaniker sökes till UPS Järfälla!
United Parcel Service Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Järfälla
2026-01-08
Som mekaniker är du en mycket viktig del i vårt dagliga arbete på UPS. Du ansvarar för att löpande underhåll och reparationer av våra fordon utförs, samt för bevakning och uppföljning av fordonens serviceintervaller. Arbetet är till stor del självständigt, vilket ställer krav på organisationsförmåga och resultatinriktning.
Vi söker dig som är en duktig fordonsmekaniker med ett genuint intresse för fordon. Du inspireras av nya utmaningar och är en duktig problemlösare. Vi ser även gärna att du är flexibel och stresstålig.
Vi söker dig med:
utbildning inom fordonsmekanik
serviceinriktad personlighet
C-körkort är meriterande men inget krav.
Vad erbjuder vi:
En möjlighet för dig att bidra och utvecklas med världens största expresstransportföretag. Du får chansen att växa i en internationell miljö med många utvecklingsmöjligheter.
Rikskort.
Friskvårdsbidrag.
Kollektivavtal finns med Unionen.
Upplysningar om tjänsten:
Måndag-fredag, heltid (40 h/veckan, växlande arbetstider).
Placering UPS Järfälla.
Vikariat på 5 månader, med chans till förlängning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
