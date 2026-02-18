Mekaniker inom släpvagns och fritidsbranschen.
Wida Bil AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Wida Bil AB i Göteborg
Vi på vår ledande verkstad inom reparation och försäljning av släpvagnar, samt service för husvagnar och husbilar, söker nu en skicklig mekaniker till vårt team. Med expertis inom montering av reservdelar och dragkrokar, strävar vi efter att erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kunder. Nu har du möjlighet att bli en del av vår verksamhet.
Om rollen:
I rollen som mekaniker kommer du att arbeta hands-on med reparationer, service och underhåll av släpvagnar, husvagnar, husbilar samt montering av dragkrokar och reservdelar. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av mekaniskt arbete och som brinner för att lösa problem och leverera arbete av högsta kvalitet.
Krav för ansökan:
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God datorvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya system.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vilja lära sig köra truck.
Förståelig engelska.
Lojal och god förmåga att samarbeta i grupp.
Tidigare erfarenhet av arbete som mekaniker.
Meriterande:
Innehav av truckkort.
Minst 3 års avslutad gymnasieutbildning.
Kunskaper i tyska.
E-körkort.
Erfarenhet av svetsning.
Erfarenhet av arbete med husbilar och husvagnar invändigt och utvändigt.
Kunskaper inom plastarbete, fogning och finsnickeri
Utbildning på gasol
Utbildning på Alde/truma vämesystem
Ac montering och felsökning
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats med en stark gemenskap och en vilja att alltid utvecklas.
Möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling inom företaget.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning.
Ett omväxlande arbete där du får använda både din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Är du den drivna och kompetenta verkstadstekniker vi söker? Skicka in din ansökan bestående av ett personligt brev och ditt CV med en bild på dig själv där du lyfter fram din erfarenhet och varför du är rätt person för tjänsten. Ange även referenser från tidigare arbetsplatser.
Provanställning i 6 månader samt efterfrågas referenser från tidigare arbetsgivare. Söker du deltid eller heltidsanställning?
Skicka din ansökan till tine@widabil.se
Anslut dig till vårt team och bidra till att förbättra våra kunders upplevelse med din expertis!
Jobbtyp: Heltid, Deltid
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: tine@widabil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wida Bil AB
(org.nr 556211-3828)
Trankärrsgatan 26 (visa karta
)
425 37 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Tine Rautio tine@widabil.se 0700729739 Jobbnummer
9748840