Terminal medarbetare

KKA Transport AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-06-19


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Lagerarbetare/Terminalarbetare

Vi söker nu ansvarsfulla och erfarna lagerarbetare/terminalarbetare för arbete med hantering av IKEA-gods. Arbetet innebär mottagning, sortering, lastning och lossning av varor samt övriga terminal- och lageruppgifter. Tjänsten är endast för lagerarbetare/terminalarbetare.
Arbetstider:
• 6 dagar i veckan

Publiceringsdatum
2026-06-19

Dina arbetsuppgifter
• Hantering och sortering av IKEA-gods
• Lastning och lossning av varor
• Plockning och förberedelse av leveranser
• Lager- och terminalarbete enligt rutiner
• Ansvar för gods och arbetsutrustning

Kvalifikationer
• Erfarenhet av lager- eller terminalarbete
• Ansvarstagande och punktlig
• God samarbetsförmåga
• God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Truckkort är meriterande
Vi erbjuder:
• Stabil anställning
• Ett seriöst och tryggt arbetsupplägg
Är du intresserad? Skicka din ansökan till Aymanka33@icloud.com eller kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: aymen.kka00@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KKA Transport AB (org.nr 559296-9736)
Västbergaalle (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9971512

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