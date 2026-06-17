Mekaniker
Lund Bilmekaniker AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2026-06-17
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Är du en erfaren och noggrann bilmekaniker med passion för fordon och service? Vi söker en engagerad medarbetare som kan utföra felsökning, service och reparationer av personbilar.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en trevlig arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter.
Välkommen med din ansökan via mejl till oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@lundbilmek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lund Bilmekaniker AB
(org.nr 559258-3495)
Traktorvägen 19 (visa karta
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9968422